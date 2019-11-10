На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51

Растет число госпитализированных в результате массового отравления школьников, которое произошло в городе Кропоткине Краснодарского края . Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, по состоянию на 13.00 сегодняшнего дня часов госпитализирован уже 51 ребенок.

По информации ведомства, десять из них находятся в Кавказской центральной районной больнице (эта районная станица находится в нескольких километрах от города), а 41 - в Кропоткинской городской больнице. Кроме того, "контактные пациенты осматриваются на дому 6 медицинскими бригадами. Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме".

Напомним, учащиеся пяти школ Кропоткина (№№ 11, 7, 44, 45 и 17) начали массово поступать в местную больницу "с кишечными явлениями" еще накануне. Утром в воскресенье был госпитализирован 41 ребенок.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева министерство здравоохранения региона в город Кропоткин направило специалистов специализированной краевой клинической детской инфекционной больницы.