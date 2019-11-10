На Кубани тушение трех природных пожаров продолжили 408 человек

На территории Краснодарского края в воскресенье спасатели продолжили тушение трех природных пожаров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, по состоянию на десять часов утра в трех местах горит лесная подстилка.

Введен режим повышенной готовности для органов управления и ведомства спасателей. На месте происшествия начал работу вертолет Ми-8.

По данным управления, к работам привлечено в общей сложности 408 человек и 57 единиц техники (из них от МЧС края - 47 специалистов и 11 единиц техники). В поселке Планческая щель Северского района действует межведомственный оперативный штаб по тушению, который возглавил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по краю Николай Платонихин.

Также сообщается, что для ограничения посещение лесного массива полиция дополнительно выставила лесной патруль. Устанавливаются причины возникновения пожаров, проводятся профилактические мероприятия на территории Северского района.

Как уже рассказывала "РГ", пожар в лесах Кубани (они находятся всего в нескольких десятках километров от столицы региона Краснодара) продолжается уже несколько дней, обстановку усугубляет ветер и сухая лиственная подстилка. Силы МЧС стянуты в станицах Ставропольская, Калужская, Убинская и поселке Мирный Северского района.

По информации официального сайта ГУ МЧС по краю, на 20.00 вчерашнего дня удалось ликвидировать два очага возгорания - в Мирном и Убинской. Локализованы пожары в населенных пунктах - Планческая Щель, Убинском (второй очаг), Ставропольская.

Вертолеты МЧС РФ Ми-8 и ВСУ-5 провели шесть сбросов воды общим объемом 30 тонн в труднодоступные участки в районе очага возгорания Планческая щель.