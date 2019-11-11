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Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет

Новости
    11.11.2019, 14:27
Текст:   Олег Усков

Тринадцатилетняя американская актриса Лорел Григгс, известная по Бродвею и картине Вуди Аллена "Светская жизнь", умерла в возрасте 13 лет в одном из госпиталей Нью-Йорка в минувший вторник.

Как пишет The New York Times, со ссылкой на родителей девочки, юная артистка скончалась в результате тяжелого приступа астмы.

Похороны Григгс прошли в пятницу.

Лорел дебютировала на Бродвее в шестилетнем возрасте в постановке "Кошка на раскаленной крыше" - в роли Полли.

На экранах - с 2015-го, с сериала "Луи". После которого появилась в шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017-м.

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