Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет

Тринадцатилетняя американская актриса Лорел Григгс, известная по Бродвею и картине Вуди Аллена "Светская жизнь", умерла в возрасте 13 лет в одном из госпиталей Нью-Йорка в минувший вторник.

Как пишет The New York Times, со ссылкой на родителей девочки, юная артистка скончалась в результате тяжелого приступа астмы.

Похороны Григгс прошли в пятницу.

Лорел дебютировала на Бродвее в шестилетнем возрасте в постановке "Кошка на раскаленной крыше" - в роли Полли.

На экранах - с 2015-го, с сериала "Луи". После которого появилась в шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017-м.