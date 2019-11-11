Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет

Тринадцатилетняя американская актриса Лорел Григгс, известная по Бродвею и картине Вуди Аллена "Светская жизнь", умерла в возрасте 13 лет в одном из госпиталей Нью-Йорка в минувший вторник.
Как пишет The New York Times, со ссылкой на родителей девочки, юная артистка скончалась в результате тяжелого приступа астмы.
Rest In Peace, Laurel Griggs. 🤧💔 pic.twitter.com/h5py7Ghok9— 𝐤𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐰𝐢𝐢𝐠. 🎄 (@katcmckinnon) 10 ноября 2019 г.
Похороны Григгс прошли в пятницу.
13-year-old Broadway star Laurel Griggs’ cause of death revealed https://t.co/YiqOxYHozT pic.twitter.com/FY18cxzQm6— Page Six (@PageSix) 10 ноября 2019 г.
Лорел дебютировала на Бродвее в шестилетнем возрасте в постановке "Кошка на раскаленной крыше" - в роли Полли.
На экранах - с 2015-го, с сериала "Луи". После которого появилась в шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017-м.