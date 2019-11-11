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11.11.2019 19:02
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada

Текст: Валерий Карташов
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тольяттинский автогигант запускает клиентскую программу "Подменный автомобиль". С новым регламентом все официальные дилерские центры марки Lada в обязательном порядке должны иметь в своём парке как минимум по одной подменной машине.

Фото: Борис Захаров
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Как уточняет портал lada.online, программа "Подменный автомобиль" предусматривает временную безвозмездную подмену автомобиля на срок нахождения в ремонте автомобиля клиента.

Ранее подобную услугу по своему желанию вводили лишь некоторые дилеры Lada. В программу входит своевременное предоставление подменного аввтомобиля на время ремонта.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Для подмены станут доступны принципиально новые модели Lada - Vesta и Xray. Количество экземпляров дилер выбирает самостоятельно, но они должны быть окрашены в белый цвет и предлагаться исключительно в "люксовом" исполнении. Ко всему прочему, подменные Лады не должны быть старше двух лет, а их пробег не может превышать 60 000 км.

Напомним, у отечественного автопроизводителя самая крупная дилерская сеть в России. Всего в неё входят 295 официальных автоцентров.

#Lada