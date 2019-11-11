В мире
11.11.2019 17:29
Текст: Юрий Сизов

Белорусский силач установил национальный рекорд в гиревом марафоне

И в 58 лет не существует пределов для совершенства. Силач из Беларуси Вячеслав Хоронеко, например, даже претендует на мировой рекорд, результат которого может быть зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Фото: БЕЛТА
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области

Атлет сумел лежа выжать 24-килограммовые гири 2498 раз. "Я, конечно, побил рекорд, но хотел округлить - сделать 2500, тогда суммарно набрал бы 60 тонн", - сожалеет спортсмен и пояснил, что в последние минуты "такая навалилась тяжесть на руки - как бетоном прижали".

Кстати, за свои многочисленные достижения Хороненко удостоился удостоверения под номером один Белорусской федерации гиревого марафона. Его справедливо считают основателем этой спортивной ниши в стране, а в народе называют белорусским "королем гирь".

Белорусский атлет, в активе которого более 100 рекордов, ведет спортивные занятия у студентов Белорусского торгово-экономического университета, сообщает БЕЛТА.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»