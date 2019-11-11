Белорусский силач установил национальный рекорд в гиревом марафоне

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Жим гири 24 кг за 60 минут! Результат 2498 подъёмов. В сумме около 60 тонн! Рекордный мастер-класс в рамках Чемпионата Беларуси по гиревому марафону! Также как основателю и победителю первых международных соревнований по гиревому марафону конца 20го - начала 21го века присвоено звание "Элита Гиревого марафона" под номером 1!
И в 58 лет не существует пределов для совершенства. Силач из Беларуси Вячеслав Хоронеко, например, даже претендует на мировой рекорд, результат которого может быть зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
Атлет сумел лежа выжать 24-килограммовые гири 2498 раз. "Я, конечно, побил рекорд, но хотел округлить - сделать 2500, тогда суммарно набрал бы 60 тонн", - сожалеет спортсмен и пояснил, что в последние минуты "такая навалилась тяжесть на руки - как бетоном прижали".
Кстати, за свои многочисленные достижения Хороненко удостоился удостоверения под номером один Белорусской федерации гиревого марафона. Его справедливо считают основателем этой спортивной ниши в стране, а в народе называют белорусским "королем гирь".
Белорусский атлет, в активе которого более 100 рекордов, ведет спортивные занятия у студентов Белорусского торгово-экономического университета, сообщает БЕЛТА.