Death Stranding не оценили в США. Кодзима объяснил, почему

Знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в интервью итальянскому изданию Tgcom24 прокомментировал негативные отзывы, которые получила его новая игра Death Stranding от американских игроков и прессы.

По словам именитого японского разработчика, в США любят шутеры от первого лица, а Death Stranding - "нечто большее". Возможно, поэтому она стала слишком сложной для понимания аудиторией Соединенных штатов.

В Европе и Японии же новинка наоборот собрала, в основном восторженную критику.

Известный девелопер признался в том, что всегда старается создавать что-то новое, позитивно воспринимает последующие за этим споры и дискуссии, а также нормально относится к не повсеместному принятию своих творений.

Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября эксклюзивно на платформе PlayStation 4, летом следующего года игра доберется до ПК, сейчас средняя оценка проекта на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 83 балла.