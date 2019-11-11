У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Death Stranding не оценили в США. Кодзима объяснил, почему

Текст:   Богдан Бобров
11.11.2019,  
18:17
Фото: Сайт игры Death Stranding Фото: Сайт игры Death Stranding
Фото: Сайт игры Death Stranding

Знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима в интервью итальянскому изданию Tgcom24 прокомментировал негативные отзывы, которые получила его новая игра Death Stranding от американских игроков и прессы.

По словам именитого японского разработчика, в США любят шутеры от первого лица, а Death Stranding - "нечто большее". Возможно, поэтому она стала слишком сложной для понимания аудиторией Соединенных штатов.

В Европе и Японии же новинка наоборот собрала, в основном восторженную критику.

4K - бесполезно. Известный разработчик раскритиковал игровые консоли
ПК-порт RDR 2 вышел слабым. Зато в нем можно играть за овцу

Известный девелопер признался в том, что всегда старается создавать что-то новое, позитивно воспринимает последующие за этим споры и дискуссии, а также нормально относится к не повсеместному принятию своих творений.

Релиз Death Stranding состоялся 8 ноября эксклюзивно на платформе PlayStation 4, летом следующего года игра доберется до ПК, сейчас средняя оценка проекта на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 83 балла.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Xiaomi
В Россию пришли новые смартфоны Redmi дешевле 10 тысяч рублей 17:44
Red Dead Redemption 2 на ПК - когда, сколько весит и к чему готовиться 05.11.2019
Хидео Кодзима выбрал Рика и Морти для спасения мира в Death Stranding 03.11.2019
хиты
Фото: meizu.com
Назван самый красивый смартфон 2019 года 15:00
Самую страшную игру Хидэо Кодзимы теперь можно бесплатно скачать на ПК 31.10.2019
Продолжение игры Alan Wake бесплатно раздают в Epic Games Store. И еще кое-что 18.10.2019