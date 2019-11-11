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11.11.2019 11:49
Рубрика: Власть

Для родителей могут ввести бесплатный проезд к месту службы солдат

Текст: Татьяна Замахина
Родители солдат-срочников должны иметь возможность хотя бы один раз за время их службы бесплатно посетить соответствующую воинскую часть - если она, конечно, находится в отдалении. С таким предложением выступили в думском комитете по обороне. Согласно инициативе, это поможет избежать трагедий, подобных той, что случилась в воинской части в Забайкалье.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Напомним, что трагедия произошла 25 октября: срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва.

Фото: Ольга Смольская/ТАСС
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Избежать таких ситуаций может помочь поддержка родителей, считает первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

Депутат, которого цитирует ТАСС, заявил, что государство должно оплачивать родителям срочника проезд к месту службы хотя бы один раз в год. Имеются в виду те ситуации, когда солдат несет службу в четырех тысячах километрах от дома и дальше.

Далеко не все родители имеют финансовую возможность преодолевать такие расстояния сами, отметил он.

Замглавы комитета также предложил обязать власти населенных пунктов, откуда призван солдат, раз в квартал общаться с ним по телефону в профилактических целях. Так, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений должны осведомляться, "как жизнь, как служба". Кроме того, следует "обязательно поздравить солдатика с днем рождения, с днем защитника отечества, чтобы ему открытка пришла", добавил Шерин.

Фото: Photoxpress.ru
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А еще необходимо сделать ставку на творческие вечера и прочие культурные мероприятия, чтобы облегчить солдатам службу. Минкультуры, считает депутат, должно финансировать приезд в части артистов, музыкантов, поэтов, актеров и т.п.

Ранее Шерин посетил войсковую часть в Забайкалье, где произошла трагедия и опросил военнослужащих. Те в разговоре с депутатом заявили об отсутствии неуставных отношений в части.

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