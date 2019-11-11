Для родителей могут ввести бесплатный проезд к месту службы солдат

Родители солдат-срочников должны иметь возможность хотя бы один раз за время их службы бесплатно посетить соответствующую воинскую часть - если она, конечно, находится в отдалении. С таким предложением выступили в думском комитете по обороне. Согласно инициативе, это поможет избежать трагедий, подобных той, что случилась в воинской части в Забайкалье.

Напомним, что трагедия произошла 25 октября: срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва.

Избежать таких ситуаций может помочь поддержка родителей, считает первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

Депутат, которого цитирует ТАСС, заявил, что государство должно оплачивать родителям срочника проезд к месту службы хотя бы один раз в год. Имеются в виду те ситуации, когда солдат несет службу в четырех тысячах километрах от дома и дальше.

Далеко не все родители имеют финансовую возможность преодолевать такие расстояния сами, отметил он.

Замглавы комитета также предложил обязать власти населенных пунктов, откуда призван солдат, раз в квартал общаться с ним по телефону в профилактических целях. Так, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений должны осведомляться, "как жизнь, как служба". Кроме того, следует "обязательно поздравить солдатика с днем рождения, с днем защитника отечества, чтобы ему открытка пришла", добавил Шерин.

А еще необходимо сделать ставку на творческие вечера и прочие культурные мероприятия, чтобы облегчить солдатам службу. Минкультуры, считает депутат, должно финансировать приезд в части артистов, музыкантов, поэтов, актеров и т.п.

Ранее Шерин посетил войсковую часть в Забайкалье, где произошла трагедия и опросил военнослужащих. Те в разговоре с депутатом заявили об отсутствии неуставных отношений в части.