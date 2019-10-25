СК завел дело после убийства военным восьмерых сослуживцев в Забайкалье

Военный отдел СК РФ по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в воинской части ЗАТО Горный военнослужащий ремонтно-технической базы во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек, а также двое получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших два офицера, а также шестеро солдат срочной и контрактной службы. По информации РИА Новости, в результате ЧП погибли пятеро военнослужащих по призыву и один контрактник.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказали необходимую помощь, а их жизням ничего не угрожает. По информации следователей, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с их транспортировкой в Москву для дальнейшего лечения.

Сам стрелок остался жив, его задержали. Как уточнили в следственном ведомстве, в расстреле подозревают рядового срочной службы военной части 54160. По предварительной информации Минобороны РФ, на преступление его подтолкнул нервный срыв, который произошел на почве личных проблем. Сейчас эти обстоятельства уточняются. На место вылетели опытные сотрудники Главной военной прокуратуры, которые проверят все условия и обстоятельства, предшествовавшие инциденту, а также условия несения караульной службы в самой части.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как уточнил источник "Интерфакса" в рамках следствия будет проверена вменяемость подозреваемого. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. В часть также вылетела комиссия Министерства обороны России во главе с замминистром генерал-полковником Андреем Картаполовым.