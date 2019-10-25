Военная прокуратура начала проверку после расстрела солдат в Забайкалье

Сотрудники Главной военной прокуратуры начали проверку обстоятельства стрельбы в воинской части Забайкальского края, в результате которой погибли восемь человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, на место происшествия вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Он возглавил группу самых опытных сотрудников аппарата.

Напомним, в военной части ЗАТО Горный сегодня в 18.20 по местному времени произошла стрельба. Солдат ремонтно-технической базы открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам во время смены караула. Смена подразумевает снятие часовых сменяемого караула на военнослужащих заступающего караула. При этом несение караульной службы ведется с оружием, снаряженным боевыми патронами. В ходе этой процедуры один из караульных и открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Сам стрелок остался жив, он задержан.

По предварительной версии Минобороны РФ, солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва, который произошел на почве личных обстоятельства. В ведомстве подчеркнули, что инцидент не связан с несением службы. При этом сотрудники военной прокуратуры намерены выяснить все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Кроме того, на территории части будут проверены условия несения караульной службы.

Среди погибших - два офицера и шестеро солдат срочной и контрактной службы. Двое пострадавших были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им была оказана помощь. По информации оборонного ведомства, их жизни ничего не угрожает. В то же время источник агентства в экстренных службах сообщил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Сейчас рассматривается вопрос об их транспортировке в Москву.

На место ЧП также вылетела комиссия Министерства обороны РФ. Ее возглавил замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов.