В результате стрельбы в Забайкалье погибли шесть солдат и два офицера

В результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае погибли два офицера и шесть солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 18.20 по местному времени (12.20 по мск) во время смены караула. Стрельбу из табельного оружия по сослуживцам открыл солдат ремонтно-технической базы, расположенной в Читинском районе края. Погибли восемь человек, еще двое пострадали. Как уточнил источник агентства, среди погибших двое офицеров и шестеро солдат срочной и контрактной службы. Сам стрелок остался жив, его задержали.

Пострадавшие госпитализированы. Как отметили в оборонном ведомстве, им оказана помощь, угрозы жизни нет. В то же время, источник агентства в экстренных службах сообщил, что они находятся в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос об их транспортировки в Москву.

По предварительным данным, военный открыл стрельбу из-за нервного срыва, который произошел на почве личных проблем. В ведомстве подчеркнули, что инцидент не связан с прохождением воинской службы.

На место вылетела комиссия Минобороны РФ. Там проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства ЧП.