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11.11.2019 13:25
Рубрика: Экономика

ФАС не увидела оснований для роста цен на сотовую связь

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил "Российской газете" замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Год назад ФАС заявляла, что отмена роуминга не является основанием для роста цен. Ряд операторов связи также сделали соответствующие заявления, напомнил Голомолзин.

Фото: iStock
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После отмены роуминга прошло больше года, за это время роста цен ведомство не зафиксировало. "Единоразовое повышение произошло в начале 2019 года на 1,6-2 процента из-за изменения ставки НДС. Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга", - сказал Голомолзин.

В случае, если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ФАС проведет расследование, добавил замруководителя антимонопольной службы.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Telecom Daily сообщила, что россияне уже заметили рост расходов на мобильную связь. Опрошенные изданием аналитики высказали мнение, что в 2020 году она подорожает еще на 10-25 процентов.

Сотовые операторы, опрошенные "РГ", однако заявили, что пока не собираются повышать тарифы.

"МТС намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет", - сказал представитель сотового оператора.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн"), также сообщили об отсутствии планов повысить тарифы, при этом отметили, что будут следить за изменением рыночной ситуации

"Tele2 пока не планирует повышение. Рост среднего чека обусловлен тем, что абоненты все охотнее пользуются услугами передачи данных и поэтому выбирают более "тяжёлые" пакетные тарифы", - сообщил представитель компании.

В "Мегафоне" сообщили, что воздержатся от комментариев.

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