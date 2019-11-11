Глубокий синий или летний фиолетовый?

Смартфон HUAWEI в моей жизни появился неожиданно. Дело было летом: уличное кафе, солнце, мороженое, хорошее настроение и… воришка, стащивший у меня телефон. Выбирал я девайс на замену утраченному недолго - как раз в то время HUAWEI выпустил новую линейку смартфонов, которые отличались редким сочетанием технической продвинутости и очень умеренной цены. В ноябре в России в продажу выходит HUAWEI nova 5T: предзаказ стартует сегодня, а официальные продажи - 22 ноября. Это весомый повод, чтобы задуматься об очередной смене гаджета. Фотосистема с искусственным интеллектом, экран FullView, мощный процессор, быстро пополняемая батарея и цена менее 30 тысяч рублей выводят "сверхновую" в лидеры своего сегмента.

HUAWEI nova 5T производит впечатление еще до того, как вы его включили. Смартфон нелегкий и нетяжелый (вес - 174 грамма, толщина - меньше 8 миллиметров), приятно лежит в руке, материалы очень качественные, а отделка корпуса выше всяких похвал - задняя панель с градиентным оформлением создает ощущение глубины и приятной игры света и тени. Есть два варианта цвета: глубокий синий и летний фиолетовый.

Фиолетовый идет в комплекте с уникальным переливающимся паттерном из логотипов nova. Такой прием обычно используют люксовые бренды, на HUAWEI nova 5T это смотрится органично и свежо.

Для того чтобы смартфон выглядел более цельным, разработчики HUAWEI убрали с задней стороны корпуса сканер отпечатков пальцев, переместив его на боковую панель. Кроме того, фото и видеокамеры скомпанованы в единый вертикальный блок, а фронтальная камера нашла свое место под экраном - в левом верхнем углу. Ее практически не видно, ведь диаметр 32-мегапиксельной камеры всего 4,5 миллиметра. Рамки у экрана минимальные, диагональ 6,25 дюйма.

Дисплей FullView - отдельная гордость HUAWEI nova 5T. Он дает яркую и четкую картинку с разрешением Full HD 2340x1080 пикселей. С таким экраном удобно и кино посмотреть, и в игры поиграть, и с фото и видеоматериалами поработать. За то, чтобы видео, игры и прочая тяжелая графика "не тормозили", отвечает аппаратно-программная технология обработки графики GPU Turbo 3.0. Со своими задачами она справляется отлично.

Собственно за быстродействие в HUAWEI nova 5T отвечает флагманский процессор Kirin 980, в составе которого есть двойной нейронный процессор Dual NPU. Емкость оперативной памяти составляет 6 гигабайт, работу смартфона поддерживает фирменная оболочка EMUI 9.1. Все вместе они дают премиальное ощущение от использования гаджета.

Благодаря технологии HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт аккумулятор заряжается до половины всего за полчаса и долго держит заряд. При интенсивном использовании смартфон проработал примерно полтора суток.

Самое "вкусное" в новом смартфоне от HUAWEI - это фотосистема. Камер в HUAWEI nova 5T сразу пять, включая уже упоминавшуюся фронтальную. Кстати, она является настоящим подарком фанатам селфи, потому что за безупречность снимков в ней отвечает искусственный интеллект. Бьютификация, или корректировка, фото происходит максимально гармонично и естественно, без эффекта фотошопа. Умный алгоритм распознает черты лица человека и поправляет слабые места, выделяя достоинства.

Радует HUAWEI nova 5T и работой основной камеры с четырьмя объективами: ультраширокоугольным на 16 мегапикселей, макрообъективом на 2 мегапикселя (снимает объекты с расстояния от 4 сантиметров), модулем с высоким разрешением в 48 мегапикселей и модулем 2 МП для портретов с эффектом боке (размытым фоном). Снимки получаются четкие, контрастные, красочные. Чем ярче освещение, тем выше разрешение фото. Кстати, портреты можно делать и в контровом свете, когда солнце за спиной: лицо все равно получится ясным.

Одна из главных слабостей в современных смартфонах - это съемка в сумерках и ночью. Большинство камер с ней справляется крайне слабо, небо осветляется до неузнаваемого серого, а лицо получается то ли желтым, то ли бледно-зеленым. Но это не про HUAWEI nova 5T. Здесь качество ночной съемки превратили в конкурентное преимущество. "Суперночной" режим (Super Night - новинка HUAWEI 2019 года) позволяет делать четкие фотографии даже при недостаточном освещении и без штатива. Фото ночного города с 10 этажа вышли у меня резкими и без обычных для ночной съемки мутных пятен.

Для этого работают световой сенсор, длинная экспозиция, умная стабилизация изображения (AI Image Stabilization), подавление шума, калибровка, блокировка автоматической экспозиции (Auto Exposure Lock), блокировка автофокуса (Auto Focus Lock) и другие технологии на базе искусственного интеллекта.

Нейропроцессоры задействованы и при съемке видео. Они автоматически редактируют изображение и улучшают внешность людей в кадре, исходя из индивидуальных особенностей. Есть еще хитрая функция AI Spotlight Reel, которая идентифицирует ролики с одним и тем же персонажем и соответстветствующим образом сортирует видео. Кроме того, она позволяет создавать 10-секундные клипы для пяти персонажей видео - их можно в один клик отправить друзьям.

В общем, HUAWEI nova 5T - это универсальный камерофон с широким экраном на все случаи жизни. При этом надо принимать во внимание, что стоимость устройства со всем этим флагманским функционалом в России невероятна привлекательная. Пользователю нужно будет лишь решить всего один сложный вопрос. Какой из сияющих оттенков корпуса выбрать: глубокий синий или летний фиолетовый?