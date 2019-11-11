Из-за пожаров в двух штатах на востоке Австралии объявлен режим ЧС

В двух штатах на восточном побережье Австралии из-за пожаров объявлен режим ЧС. Власти Квинсленда и Нового Южного Уэльса попросили местных жителей быть готовым к эвакуации. Введен запрет на разведение костров, а также другие действия, которые могут спровоцировать возникновение пожаров.

Сейчас огнеборцы пытаются потушить более сотни возгораний, но пока безуспешно. "Если вы в зоне риска, вы можете не получить помощь", - говорится в сообщении, распространенном накануне экстренными службами. Населению рекомендовано следить за новостями и позаботиться о своей безопасности самостоятельно.

Огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса. Погибли три человека, еще семеро пропали без вести.