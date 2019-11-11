Какие изменения в законах ждать автомобилистам

Работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях "подвесила" некоторые законопроекты, которые предполагали внесение изменений в 12-ю "водительскую" главу этого документа. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Но он рассчитывает, что законопроект о залоге автомобиля, в случае нетрезвого управления им, будет рассмотрен и принят.

Речь идет о законопроекте, внесенном минюстом. Он еще в мае 2016 года прошел первое чтение, но до второго все никак не может добраться. Напомним, он предполагает, что в случае если водитель попался нетрезвым за рулем, то его не просто отстраняют от управления, но и забирают у него машину до тех пор, пока он не внесет в качестве залога 30 тысяч рублей. Именно такой штраф у нас установлен за управление в нетрезвом виде, помимо лишения прав. Если суд придет к выводу, что водитель не виновен, то залог ему вернут. В противном случае залог пойдет в уплату штрафа. Споры этот проект вызвал в части задержания машины. Ведь водитель может и не быть ее собственником.

За длительный период времени ожидания второго чтения в проект были внесены поправки. В соответствии с ними, забирать автомобиль в залог будут у нетрезвого собственника. Если водитель управляет машиной по доверенности, то на первый раз собственнику вернут машину без залога, но предупредят. А если водитель попадется за рулем в нетрезвом виде снова, то тут уже собственнику придется выступать в суде как соответчику и вносить залог, чтобы забрать машину.

С такой формулировкой вроде бы согласны все ведомства. Осталось только дождаться второго чтения.

По словам Вячеслава Лысакова, эти поправки необходимы, потому что сейчас штраф 30 тысяч платят лишь 30 процентов, попавшихся в нетрезвом виде. Все остальные отделываются лишь тем, что год ходят пешком. А между тем в глубинке 30 тысяч рублей - это серьезное наказание. И лишившись такой суммы в следующий раз, он подумает, стоит ли садится за руль в нетрезвом виде.

Если принять такие поправки, то у нас во всех машинах будут собачки, кошки, а то и суслики. И эти машины будут брошены, где попало

Что касается новой редакции КоАП, Вячеслав Лысаков отметил, что саму 12-ю "водительскую" главу особо трогать не будут.

- Мы последние годы над ней системно работали, - пояснил депутат. - Будут серьезно перерабатывать другие главы, общую часть в том числе.

Депутат рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с коллегами, входящими в рабочую межведомственную группу по подготовке нового КоАП, для обсуждения "определенных моментов".

- Многие законопроекты подвисли, потому что нет смысла сейчас вносить и принимать их, если готовится глубокая переработка всего КоАП, - пояснил Вячеслав Лысаков. - В марте 2020 года правительство обещало внести на рассмотрение Госдумы в первом чтении новую редакцию КоАП. Я не очень, честно говоря, уверен в этом. Потому что на фоне регуляторной гильотины, работы предстоит много. Я не знаю, откуда возьмется такое количество специалистов и рабочего времени, чтобы к марту успеть.

Но даже при внесении законопроекта в Госдуму в марте, рассматривать его будут долго. В любом случае надо рассматривать все главы, все санкции, это может затянуться до конца года, отмечает депутат.

Напомнил он и о том, что на прошлой неделе его комитет поддержал законопроект по запрету на вынесение штрафов за превышение средней скорости. Он отметил, что ни в правилах дорожного движения, ни в КоАП нет такого понятия. К тому же любое нарушение характеризуется местом и временем его совершения.

В случае со средней скоростью ни точное место, ни точное время нарушения установить невозможно. Ведь средняя скорость замеряется на довольно протяженном участке.

Зато комитет не поддержал законопроект, который запрещал эвакуировать автомобили инвалидов и машины, в которых находятся животные. Как пояснил Вячеслав Лысаков, если автомобиль перекрывает проезд, создает помехи другим, то не важно, кому он принадлежит. Его надо убрать. А если принять такие поправки, то у нас во всех машинах будут собачки, кошки, а то и суслики. И эти машины будут брошены, где попало.

Другое дело, что эвакуировать нужно в том случае, если машина действительно мешает движению.

Есть четко прописанные в правилах запреты на остановку и стоянку. Нельзя останавливаться в тоннелях, на мостах, за пять метров до пешеходного перехода, если остается менее трех метров от борта машины до сплошной линии разметки. За такие нарушения можно эвакуировать, считает Вячеслав Лысаков.

Но если машина стоит под знаком "остановка запрещена" и никому не мешает, то здесь еще надо подумать, зачем знак установлен.

- У нас их зачастую устанавливают просто так, чтобы запретить, без всяких причин, - поясняет депутат. - Ширина полосы пять метров. Если там даже джип встанет до сплошной линии будет более 3 метров. Но висит знак остановка запрещена. Зачем? Чтобы эвакуировать автомобили и зарабатывать деньги на неудобствах автомобилистов.

В том числе и по этой причине Вячеслав Лысаков считает необходимым наделить Госавтоинспекцию полномочиями по согласованию проектов схем организации дорожного движения. Чтобы такие лишние, ничем не обоснованные ограничения не появлялись.

А что касается наделения регионов полномочиями по оформлению штрафов по фотовидеофиксации, то депутат считает, что с этим спешить не стоит.

Напомним, что такой законопроект тоже довольно давно внесен в Госдуму. Он предполагает передать местным властям полномочия по оформлению 28 составов правонарушений, выявленных комплексами фотовидеофиксации в автоматическом режиме. Сейчас этим занимается ГИБДД. И только в Москве по соглашению между МВД и столичным правительством нарушения правил остановки и стоянки в зоне действия знаков и разметки оформляет Московская административная дорожная инспекция.

Как всегда резко Вячеслав Лысаков высказался о реформе ОСАГО. Он предложил вообще отложить рассмотрение законопроекта.

- У нас фактически начато парламентское расследование деятельности страховых компаний. Необходимо разобраться, почему контроль и надзор столь слаб со стороны Центрального банка, - заявил депутат. - Может быть, не спешить с этим законопроектом? Основная задача идеологов этой реформы - отпустить цены, расширить еще больше тарифный коридор, иметь возможность повышать цены. Понижать никто не будет. С ОСАГО не надо питать иллюзий.

Но, надо сказать, что при принятии первого этапа реформы также были опасения, что цены подскочат. Однако практика показала, что цены на ОСАГО в большинстве регионов упали. А новый проект предполагает еще и увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза.