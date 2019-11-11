Клинцевич объяснил причины поставок оружия из США на Украину

Американской администрации нужен пожар в центре Европы, вблизи границ России, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о поставках Украине оружия, чтобы она "могла сражаться против русских". Американский политик упрекнул предыдущую администрацию США в нерешительности и заявил, что гордится нынешним решением Вашингтона.

"Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией", - цитирует Франца Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, этими поставками американцы "сознательно провоцировали эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с человеческими жертвами как с той, так и с другой сторон". "Напротив, чем больше жертв, тем сильнее пожар. И госсекретарь США Майкл Помпео еще гордится этим", - подчеркнул Франц Клинцевич.