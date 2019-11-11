Косачев: Россия готова к диалогу с законными властями Боливии

Однако оппозицию такой вариант не устроил, и это, конечно же, факт настораживающий. Ведь, получается, Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом и т. д., могут свидетельствовать о том, что другая сторона не обязательно пойдет этим же путем.

Моралес призвал лидеров оппозиции "остановить насилие", и именно это было ключевой целью его ухода. Поэтому сейчас "мяч" на другой стороне, и от ее действий будет зависеть то, можно ли будет охарактеризовать произошедшее как государственный переворот (а именно так события уже назвали на Кубе и в Венесуэле), или же ситуация вернется в конституционное русло.

Принявшая на себя руководство страной зампредседателя сената Боливии Жанин Аньес, по крайней мере, говорит о том, что намерена в ближайшее время созвать новые выборы, чтобы "успокоить страну и вернуться к нормальной жизни". Но как именно будут протекать выборы и все сопутствующие им политические процессы в охваченной волнениями стране и в условиях очевидного кризиса, пока не совсем ясно.

Важную роль будет играть и позиция международных структур и внешних игроков. Мы прекрасно знаем, что все левые правительства в этом регионе находились под постоянным давлением ввиду их открыто антиамериканской позиции. Сообщают также, что Организация американских государств в воскресенье выпустила заявление, в котором рекомендовала аннулировать результат выборов 20 октября, так как там "были установлены серьезные нарушения в ходе голосования и подсчете голосов". Поэтому нейтральной обстановку вокруг Боливии сейчас точно не назовешь.

Можем лишь пожелать дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни. Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.