Как президента Боливии Эво Моралеса "ушли" в отставку

Нарастающий в последние три недели как снежный ком внутренний кризис в мирной, казалось бы, Боливии напоминал до боли знакомую по ряду других стран мира ситуацию. Ведь уже не однажды демократически избранные правительства весьма неожиданно сталкивались с мощнейшей, появившейся будто бы из ниоткуда оппозицией, которая после затяжных уличных протестов заставляла руководителей стран уходить в отставку. По весьма странному стечению обстоятельств зачастую так заканчивали свое правление политики, осмелившиеся заявить о проведении независимой политики без учета интересов США.

Буквально в начале этого года отлаженный механизм дал сбой - попытка "раскачать" уличную протестную волну в Венесуэле и вынудить главу Боливарианской Республики Николаса Мадуро уйти в отставку полностью провалилась и даже стала одной из причин отставки одного из главных ястребов Белого Дома - советника президента США по Нацбезопасности Джона Болтона. Теперь же события в Боливии свидетельствуют о том, что реванш, похоже, удался. Как минимум один из столпов "левого" движения Латинской Америки - президент из индейской народности аймара Эво Моралес - был вынужден подать в отставку после того как от него, с одной стороны, один за другим начали отворачиваться соратники, а в отношении преданных сторонников и союзников оппозиция попросту развернула настоящую травлю, сопровождаемую насилием.

Удачно подвернувшимся поводом для организации массовой кампании против Моралеса стали проведенные 20 октября президентские выборы. Согласно обнародованным Центризбиркомом данным, Моралес набрал на них 47 процентов голосов, а его главный преследователь Карлос Меса - 36,5 процента. Такой расклад гарантировал Моралесу пусть и не совсем убедительную, но все же победу, в первом туре. Оппозиционеры, почуявшие реальную возможность впервые за 14 лет прийти к власти, тут же организовали массовые протесты. О том, что среди протестующих как по мановению волшебной палочки появились молодые люди в масках, придавшие демонстрациям весьма воинственный характер, сейчас уже можно не упоминать.

В течение трех недель со дня выборов ситуация в Боливии лишь усугублялась. Не смог помочь ни пересчет голосов, ни отставка руководства ЦИК. Призывы Эво Моралеса к своим политическим сторонникам остановить насилие и сесть за стол переговоров также не привели ни к какому результату. Погромы продолжились. Более того, вскоре началось и откровенное преследование сторонников президента. Например, накануне был вынужден уйти в отставку министр горнорудной промышленности Сезар Наварро, после того как толпа протестующих подожгла его дом. Аналогичная ситуация произошла и с главой Палаты депутатов Боливии Виктора Борды, чей дом также подвергся нападению.

Не осталась в стороне от Боливии и Организация американских государств, которая опубликовала отчет, в котором состоявшиеся 20 октября выборы в стране признаны нечестными. Впрочем, учитывая репутацию этого объединения, которое в значительной степени потеряло объективность после прихода на должность генсека Луиса Альмагро, этот документ лишь подлил масла в огонь.

Учитывая неутихающие протесты, накануне утром Эво Моралес решил пойти на поводу у протестующих и согласился на проведение повторных выборов. Но, почуяв запах крови, боливийская оппозиция оказалась уже не готова всего лишь на выполнение президентом их первоначального требования. Вот только теперь оппозиционерам уже понадобилось, чтобы Моралес отказался от выставления своей кандидатуры на выборах. Более того, один из лидеров протестов, адвокат и предприниматель Луис Камачо, а также проигравший на выборах бывший уже ранее президентом Карлос Меса заявили о необходимости упразднения всех государственных органов и формирования "переходного правительства".

На этом фоне вся выстроенная Моралесом структура власти начала рассыпаться. Помимо подавших в отставку политиков, испугавшихся за свою безопасность, серьезный удар по позициям президента нанес некогда верный союзник - Боливийский рабочий центр, крупнейшая в стране профсоюзная организация. В специальном заявлении профсоюз посоветовал Моралесу уйти в отставку. После такого заявления фактически единственной опорой президента остались крестьяне.

Ну, а окончательно понятно, что Моралесу вряд ли получится удержаться у власти, стало после того, как командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро призвал президента сложить свои полномочия. И это при том, что на протяжении последних нескольких дней тревожные новости приходили из разных полицейских подразделений. Бунты вспыхивали то тут, то там, правоохранители попросту отказывались исполнять отдаваемые им приказы.

Но и тут оппозиционеры продолжили разыгрывать спектакль. Например, все тот же Луис Камачо появился во Дворце правительства с флагом Боливии, Библией и письмом об отставке, услужливо подготовленное путчистами для Моралеса. Разумеется, кадры с камер видеонаблюдения "случайно" попали в сеть, героизируя истинного "борца с несправедливостью" Камачо.

- Моя обязанность как президента-индейца всех боливийцев заключается в том, чтобы обеспечить мир в стране. Я ухожу в отставку для того, чтобы Карлос Меса и Луис Камачо перестали запугивать семьи наших соратников, перестали атаковать министров и депутатов. Наше сражение на этом не заканчивается. Мы, патриоты этой страны, продолжим бороться за равенство и мир. Я надеюсь, что мое послание услышано, и беднякам этой страны ничего не будет угрожать, что население будет в безопасности. Мы надеемся, что мир вернется. Хотя это и был госпереворот, за который ответственны олигархические группы, - заявил в своем видеообращении к нации, транслировавшемся по всем государственным каналам, Эво Моралес, после чего на личном самолете вылетел из столичного аэропорта Эль Альто в город Кочабамба, где находится наибольшее число его сторонников.

Теперь главным вопросом становится перспективы развития ситуации в Боливии. С учетом того, что вице-президент страны Альваро Гарсия Линера также подал в отставку вместе с Моралесом, страна находится в очевидном конституционном кризисе. Можно ожидать, что оппозиционеры сформируют временное правительство, вот только не совсем понятно, насколько оно сможет реально успокоить ситуацию и подготовить страну к новым выборам. Очевидно одно. Как показывает история резких политических изменений в Латинской Америке, без "охоты на ведьм" и преследования еще в недавнем прошлом оппозиционерами своих бывших противников здесь явно не обойдется. А это значит, что борьба Эво Моралеса и его сторонников, не побоявшихся проявить мужество и не отвернувшихся от него в трудную минуту, далеко не окончена и будет продолжена.