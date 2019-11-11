Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую с 22 октября сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека.

Как заявил командующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман, "проанализировав ситуацию, мы попросили главу государства отказаться от своего поста, чтобы восстановить мир и стабильность на благо Боливии".

Ранее 10 ноября Моралес объявил о втором туре выборов (не уточняя их дату) и о замене состава ЦИК. Собственно, именно результаты выборов 20 октября и стали поводом для волнений. Тогда, согласно официальным данным, Моралес набрал 47 процентов голосов, а его основной соперник лидер "Гражданского сообщества" Карлос Меса - 36,5 процента. Однако Месса заявил о мошенничестве и потребовал второго тура. Следом, в ночь на 22 октября, начались протесты с требованием проведения новых выборов и смены состава ЦИК.

Кроме того, Моралес призвал силы оппозиции сесть в ближайшее время за стол переговоров и найти "мирные решения". Однако армия решила не дожидаться переговоров с неясным исходом, и, по всей видимости, сделала Моралесу предложение, от которого президент, занимающий свой пост с 2006 года, не смог отказаться.