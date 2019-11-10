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Рубрика: В мире

В Боливии за три недели протестов пострадали 400 человек

Почти 400 человек пострадали в Боливии за три недели протестов. Полиция задержала около 200 человек.

Мадуро: Переворот в Боливии пытаются совершить те же силы, что в Венесуэле

Кстати, среди митингующих были замечены и стражи порядка. Министр обороны страны Хавьер Савалету заявил, что "некоторые полицейские устроили мятеж". Он добавил, что власти не собираются привлекать военных к сдерживанию протестов.

Напомним, главу государства жители Боливии выбирали 20 октября. Победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник - Карлос Меса - не признал результаты выборов. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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