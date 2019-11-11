"Краснодар" ответил Быстрову, сравнившему Берга с деревом

Футбольный клуб "Краснодар" ответил экс-футболисту сборной России Владимиру Быстрову, назвавшему нападающего Маркуса Берга "деревом".

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров не так давно в Instagram высмеял покупку краснодарским клубом шведского нападающего Маркуса Берга. Он сравнил игрока сборной Швеции с сосной, намекнув на то, что он "дерево".

Пресс-служба "Краснодара" в Twitter дала ответ экс-футболисту и эксперту "Матч ТВ".

"Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе ФК "Краснодар", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча", - говорится в опубликованном сообщении.

В 16-м туре именно гол Берга принес "Краснодару" ничью в матче против "Локомотива".