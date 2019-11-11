Lexus представит первый товарный электромобиль

На автосалоне в китайском городе Гуанчжоу 22 ноября Lexus представит свой первый серийный электромобиль. Он создан специально для рынков Европы и Китая. Другие подробности компания тщательно скрывает до премьеры.

По всей видимости, речь идет о субкомпактной машине для города, прообразом которой является концепт-кар Lexus LF-SA 2015 года. Концепция той машины утверждала личную свободу и мобильность в черте города. Философия разработки описывалась так: компактные размеры - это свобода парковки в стесненных условиях, нулевые выбросы - это свобода от ограничения въезда в центры мегаполисов, архитектура интерьера ориентированная на водителя - это езда преимущественно в одиночку.

Концепт-кар Lexus LF-SA 2015 года Фото: Пресс-служба Lexus

Если догадка верна, первый электро-Lexus будет конкурировать с электромобилями Smart (компания на 50% принадлежит китайскому Geely) и электрическим Mini Cooper SE.