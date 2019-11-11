Новости

Фото: Бена Аффлека засекли с новой подругой 15:21
Названы песни, слушать которые никогда не надоест 14:52
Появились подробности о состоянии 85-летнего Василия Ланового 14:38
Шнуров рассказал о "Ленинграде-2" с новым вокалистом 14:33
Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет 14:27

Лучшая подруга Уитни Хьюстон написала сенсационные мемуары

Новости
    11.11.2019, 15:41
Текст:   Олег Усков

Очередное "сенсационное разоблачение" из окружения скончавшейся в 2012-м на 49-м году жизни певицы и актрисы Уитни Хьюстон.

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
Фото: Бена Аффлека засекли с новой подругой

Робин Кроуфорд, ближайшая подруга усопшей, подготовила мемуары, из которых следует, что девушки были уж очень близки.

Согласно интервью автора передаче Dateline на канале NBC, Уитни была бисексуальна. О чем, в частности, и идет речь в книге Кроуфорд под названием "Песня для тебя. Моя жизнь с Уитни Хьюстон" (A Song For You: My Life with Whitney Houston).

Как изложила мемуаристка, впервые они встретились с Уитни еще подростками - летом 1980 года в Нью-Джерси, и всё у них заверте… Первый поцелуй, немедленно вспыхнувшая искра, первая проведенная вместе ночь - вот это вот всё.

"Было чудесно", - тепло вспоминает автор книги. Вскоре певица разорвала отношения - сразу после того, как подписала контракт со студией, поскольку боялась огласки.

Кроме того, в противоестественном романе с подругой Хьюстон заподозрила мать и отнеслась к тому негативно. В результате им приходилось постоянно скрываться.

Книга появится в продаже 16 ноября.

При этом канал отмечает, что слухи о лесбийском романе Уитни ходили довольно давно, в частности, в 2013 году мать певицы призналась на шоу Опры Уинфри, что данный вопрос ее всегда тревожил.

Ранее сообщалось, что песню Хьюстон I Will Always Love You пользователи назвали в числе треков, которые никогда не надоест слушать.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Новая "Семейка Аддамс" вновь возглавила российский прокат 14:00
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 10.11.2019
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 10.11.2019
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 10.11.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Adult Swim
Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой 09.11.2019
Эминем рассказал, как его спас Элтон Джон 08.11.2019
Фото: новую девушку Киану Ривза перепутали с 74-летней Хелен Миррен 08.11.2019
⧣ музыка
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Настя Задорожная выходит замуж 09.11.2019
В Париже арестован скандальный британский рокер Пит Доэрти 08.11.2019
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне 08.11.2019
⧣ скандалы
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 10.11.2019
Романа Полански опять обвинили в изнасиловании 09.11.2019
Люка Бессона обвинили в том, что он позволил оленям размножаться 07.11.2019