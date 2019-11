Лучшая подруга Уитни Хьюстон написала сенсационные мемуары

Очередное "сенсационное разоблачение" из окружения скончавшейся в 2012-м на 49-м году жизни певицы и актрисы Уитни Хьюстон.

Робин Кроуфорд, ближайшая подруга усопшей, подготовила мемуары, из которых следует, что девушки были уж очень близки.

Согласно интервью автора передаче Dateline на канале NBC, Уитни была бисексуальна. О чем, в частности, и идет речь в книге Кроуфорд под названием "Песня для тебя. Моя жизнь с Уитни Хьюстон" (A Song For You: My Life with Whitney Houston).

Как изложила мемуаристка, впервые они встретились с Уитни еще подростками - летом 1980 года в Нью-Джерси, и всё у них заверте… Первый поцелуй, немедленно вспыхнувшая искра, первая проведенная вместе ночь - вот это вот всё.

"Было чудесно", - тепло вспоминает автор книги. Вскоре певица разорвала отношения - сразу после того, как подписала контракт со студией, поскольку боялась огласки.

Кроме того, в противоестественном романе с подругой Хьюстон заподозрила мать и отнеслась к тому негативно. В результате им приходилось постоянно скрываться.

Книга появится в продаже 16 ноября.

При этом канал отмечает, что слухи о лесбийском романе Уитни ходили довольно давно, в частности, в 2013 году мать певицы призналась на шоу Опры Уинфри, что данный вопрос ее всегда тревожил.

Ранее сообщалось, что песню Хьюстон I Will Always Love You пользователи назвали в числе треков, которые никогда не надоест слушать.