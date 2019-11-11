МИД осудил заявления британских СМИ из-за смерти основателя движения "Белые каски"

Британские СМИ действуют в русле "обкатанных" медиатехнологий, освещая обстоятельства смерти одного из основателей движения "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье. С таким комментарием выступил МИД России.

О том, что Ле Мезюрье был найден мертвым в Стамбуле, стало известно утром 11 ноября. В британской прессе это событие связали с недавними заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой, разоблачающими британского разведчика.

"Совершенно непонятно, почему увязка с официальными заявлениями МИД России была сделана британской прессой именно сейчас - ведь подобные заявления нами уже делались, причем неоднократно", - сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что только на официальном сайте министерства деятельность "Белых касок" так или иначе упоминается более чем в 100 материалах, причем первый комментарий датируется апрелем 2017 года.

"Расследование дела о гибели Дж. Ле Мерюзье еще не началось, однако британские журналисты уже действуют в русле своих "обкатанных" медиатехнологий", - говорится в комментарии. Так, медийный скандал начинается с эмоционального информационного вброса, за которым следуют обвинения в адрес России. При этом когда устанавливается непричастность российской стороны, британская пресса переключается на освещение других резонансных сюжетов.

Дипломаты напоминают, что аналогичный сценарий использовался при освещении других дел, например, в случае со Скрипалями.

"Действительно честное журналистское расследование - это точно не про британские СМИ", - заключают дипломаты.