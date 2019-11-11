Основатель "Белых касок" найден мертвым в Стамбуле

Один из создателей неправительственной организации "Белые каски" и бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ Турции.

Отмечается, что турецкие правоохранительные органы уже начали расследование по факту смерти активиста НПО, специализировавшейся на дискредитации властей Сирии и обвинении Дамаска в неизбирательном применении химического оружия.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, формально декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал "полномасштабной инсценировкой" видеозаписи якобы применения Дамаском химоружия в Сирии.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия.