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Текст:   Юлия Кривошапко 
11:13 11.11.2019

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Программа выплаты ипотеки за счет государства, стартовавшая 1,5 месяца назад, оказалась очень востребованной. Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Фото: Роман Пименов/ТАСС Фото: Роман Пименов/ТАСС
Фото: Роман Пименов/ТАСС

На господдержку, напомним, могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.

Средства, полученные по программе, могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Фото: iStock
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Для получения поддержки заемщику нужно обращаться в свой банк. Рассмотренные заявки кредитор передает в Дом.РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы 450 тысяч рублей перечисляются кредитору, который направляет их на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту заемщика или начисленных процентов.

"Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений", - констатирует управляющий директор Дом.РФ Алексей Ниденс.

По его словам, сейчас вместе с кредиторами Дом.РФ проводит работу по рассмотрению обращений в максимально короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным.

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