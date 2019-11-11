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11.11.2019,  
14:30
Текст:  Алексей Брусилов

Новый тягач-танковоз способен перевозить две бронемашины весом 60 тонн

Новый сверхтяжелый многоосный танковый транспортер Kian 700 недавно был впервые представлен в Иране.

Местные источники сообщают, что этот автомобиль оснащен двигателем мощностью 700 л.с. и может "тянуть" до 200 т. Это позволяет ему перевозить два 60-тонных танка Suleiman-3 (модернизированные Chieftain английского производства) на своем полуприцепе.

Тягач является более мощной версией более ранних разработок Kian 500 и Kian 600.

Ранее в стране для транспортировки бронетехники активно применялись закупленные в СССР еще в 70-е годы тягачи МАЗ-537. Кроме них в те годы в вооруженных силах была достаточно широко распространена и другая советская автотехника: ГАЗ-69, ГАЗ-66, ЗиЛ-157, "Урал"-375, КрАЗ-255.

Фото: Srđan Popović / wikimedia.org
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Позже ее активно применяли во время продолжительной и кровопролитной войны с соседним Ираком.

Относительно недавно на проводившихся военных парадах и выставках можно было увидеть модернизированный иранский вездеход, в котором использована ходовая часть советского МАЗ-537. У него появилась новая кабина и мотор с увеличенным ресурсом.

В опубликованном фоторепортаже из Центра по восстановлению и модернизации армейской техники можно также увидеть реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". На используемых в качестве шасси "Уралов" установили обновленные кабины и новые дизельные двигатели.

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