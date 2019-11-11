Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Сделано в СССР: единственный в своем роде спортивный 3ИЛ-112C 10:50
В Сеть попали фото салона корейского конкурента BMW X5 09:30
Уткнувшиеся в смартфоны мотоциклист и его пассажир попали на видео 07:30
Автомобили в России подорожают 06:46
11.11.2019 13:51
Рубрика: Легковые авто

Продажи Opel в России возобновят в этом месяце

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: пресс-служба PSA Фото: пресс-служба PSA
Фото: пресс-служба PSA

Возвращение Opel в Россию состоится в этом месяце с продаж фургона Vivaro и его пассажирской версии - микроавтобуса Zafira Life. Об этом свидетельствует сертификат, выданный на модели 8 ноября.

Opel Vivaro разработан в давней кооперации Opel и PSA в сегменте коммерческого транспорта и имеет "двойников" - Peugeot Expert и Citroen Jumpy. От французских "собратьев" Vivaro отличается лишь эмблемой, головной оптикой и фальшрадиаторной решеткой.

Фото: Пресс-служба Opel.
Opel Astra нового поколения почти не окажет сопротивления
Фото: www.motor1.com
Новый 7-местный кроссовер Opel может оказаться моделью другого бренда

Peugeot Expert и Citroen Jumpy собирают с 2018 года в Калуге, локализовать там же производство Opel Vivaro и Zafira Life труда не составило. Опели предложат с турбодизелями 1,5 л. (90 л.с. и 215 Нм для фургона и 95 л.с. и 210 Нм для микроавтобуса) и 2,0 л. (150 л.с. и 370 Нм.). Vivaro агрегатируется только с механичскими 5- и 6-ступенчатыми КП. Для Zafira Life с 2,0 л. доступен 6- диапазонный гидромеханический "автомат".

Для микроавтобуса также доступен полный привод. Vivaro и Zafira Life предложат со стандартным кузовом (длина 4959 мм) и удлиненным (длина 5309 мм). Цены станут известны вскоре.

пресс-служба PSA

Марка Opel покинула российский рынок в 2015 году на фоне резкого ослабления рубля. С тех пор компания сменила собственника с американского General Motors на французский PSA, претерпевает глобальную перестройку бизнеса, и переводит модельную линейку на французские платформы.

#Opel