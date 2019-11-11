Продажи Opel в России возобновят в этом месяце

Возвращение Opel в Россию состоится в этом месяце с продаж фургона Vivaro и его пассажирской версии - микроавтобуса Zafira Life. Об этом свидетельствует сертификат, выданный на модели 8 ноября.

Opel Vivaro разработан в давней кооперации Opel и PSA в сегменте коммерческого транспорта и имеет "двойников" - Peugeot Expert и Citroen Jumpy. От французских "собратьев" Vivaro отличается лишь эмблемой, головной оптикой и фальшрадиаторной решеткой.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy собирают с 2018 года в Калуге, локализовать там же производство Opel Vivaro и Zafira Life труда не составило. Опели предложат с турбодизелями 1,5 л. (90 л.с. и 215 Нм для фургона и 95 л.с. и 210 Нм для микроавтобуса) и 2,0 л. (150 л.с. и 370 Нм.). Vivaro агрегатируется только с механичскими 5- и 6-ступенчатыми КП. Для Zafira Life с 2,0 л. доступен 6- диапазонный гидромеханический "автомат".

Для микроавтобуса также доступен полный привод. Vivaro и Zafira Life предложат со стандартным кузовом (длина 4959 мм) и удлиненным (длина 5309 мм). Цены станут известны вскоре.

пресс-служба PSA

Марка Opel покинула российский рынок в 2015 году на фоне резкого ослабления рубля. С тех пор компания сменила собственника с американского General Motors на французский PSA, претерпевает глобальную перестройку бизнеса, и переводит модельную линейку на французские платформы.