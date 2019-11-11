Путин проведет встречи с лидерами Бразилии, Индии и КНР

Владимир Путин в среду прилетит в Бразилиа, чтобы принять участие в саммите БРИКС, который пройдет под председательством Бразилии с 13 по 14 ноября. Там российский лидер выступит на двух панельных сессиях и проведет три двусторонние встречи.

Так, сразу после прилета в Бразилиа, Путин сначала проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а потом состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Уже перед отлетом, после завершения саммита Путин также проведет двустороннюю встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. "Прежде всего будут обсуждены вопросы двусторонней повестки дня и, конечно, актуальные международные проблемы и региональные вопросы, в том числе с учетом ситуации в Боливии", - рассказал Ушаков о повестке встречи.

Он также отметил, что в Кремле следят за развитием событий в Боливии и рассчитывают, что ее соседи проявят сдержанность и ответственный подход. Ушаков заметил, что ситуация в стране развивается быстро. "Мы знаем, что президент Моралес объявил об отставке, покинет столицу. Мы следим за этим", - сказал помощник президента.