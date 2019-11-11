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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Китайская принцесса из Донецка

"Донбасс Опера" с "Турандот" в Москве
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
В рамках фестиваля "Видеть музыку" на сцене "Новой Оперы" выступила труппа Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко (с 2012 - "Донбасс Опера"). В Москве артисты представили оперу Джакомо Пуччини "Турандот" - спектакль 2011 года, возобновленный пару лет назад.
Сцена из оперы "Принцесса Турандот" в постановке "Донбасс Оперы". Фото: Елена Лапина/фестиваль "Видеть музыку" Сцена из оперы "Принцесса Турандот" в постановке "Донбасс Оперы". Фото: Елена Лапина/фестиваль "Видеть музыку"
Сцена из оперы "Принцесса Турандот" в постановке "Донбасс Оперы". Фото: Елена Лапина/фестиваль "Видеть музыку"

С помощью федеральной программы "Большие гастроли" он уже побывал в Воронеже и в Астрахани. Постановку осуществил давно сотрудничающий с коллективом режиссер Александр Лебедев, возглавляющий Омский музыкальный театр, за дирижерским пультом молодой музыкант Юрий Парамоненко, главный дирижер Донецкого театра.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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В Москве донецкая "Турандот" собрала аншлаг. Современность некогда одного из легендарных советских театров, оказавшегося из-за конфликта на Востоке Украины в прифронтовых условиях работы, складывается, конечно, драматично. Но театр продолжает выпускать премьеры. И, естественно, все постановки стараются делать красивыми, дарящими радость.

Именно такова и "Турандот". Декорации простые, но сказочно-яркие, как и наряды героев (сценограф - Надежда Швец, художник по костюмам - Сергей Чепур). Трактовка сюжета Пуччини-Гоцци тоже бесхитростная, почти "оптимистическая". Непреступная китайская принцесса Турандот появляется на сцене из пасти дракона, воплощающего силы зла и насилия. Музыкальный язык "Турандот" лишен приторной итальянской красивости, а полон импрессионистических красок ХХ века.

Плотный оркестр сложен для всех исполнителей ведущих партий и даже хора. Но Донецкий театр не стал усиливать состав приглашенными солистами для выступления на московском фестивале. Все работали с невероятной самоотдачей. Турандот - опытная Татьяна Плеханова. Калаф - мощный Виталий Козин. Свергнутый татарский хан Тимур - Юрий Алексейчук. Зловеще комичные министры Пинг, Панг и Понг - Сергей Дубницкий, Александр Бакулин, Григорий Шафир. Лиу - хрупкая Светлана Малеева, поражающая тонкой музыкальностью... Они смогли создать трогательный спектакль, может, не открывающий новых смыслов в искусстве, но свидетельствующий о человеческом подвиге в реальной жизни и необходимости поиска взаимопонимания между людьми.

А фестиваль "Видеть музыку" завершился гала-концертом в Бетховенском зале Большого театра. Здесь и была вручена премия "Легенда" за служение музыкальному театру длиною в жизнь.

Лауреаты премии "Легенда"-2019

Легенда оперетты - солисты театра "Московская Оперетта" Светлана Варгузова, Юрий Веденеев

Легенды балета - солистка Большого театра СССР Людмила Семеняка.

Легенда оперы - тенор Александр Сибирцев, многие годы проработавший в театрах Горького, Перми и Самары.

Также премией "Легенда" были коллективно отмечены две знаменитые постановочные команды: Свердловского театра оперы и балета (Евгений Бражник, Александр Титель, Эрнст Гейдебрехт) и Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье" (Александр Петров, Павел Бубельников).

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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