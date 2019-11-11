Кшиштоф Пендерецкий приехал в Москву на фестиваль Vivacello

В этом году один из самых неординарных и актуальных российских музыкальных проектов Международный виолончельный фестиваль Vivacello под руководством Бориса Андрианова, традиционно собирающий в Москве крупнейших виолончелистов мира и афишу из классических и новейших сочинений для виолончели, проходит под знаком Года музыки Великобритании и России-2019. В программах фестиваля будут участвовать британские музыканты. Между тем на открытие Vivacello в концертном зале "Зарядье" в Москву приехал патриарх современной польской музыки 85-летний Кшиштоф Пендерецкий.

На открытии прозвучало сочинение Пендерецкого Concerto Grosso №1 для трех виолончелей с оркестром, написанное в 2001 году и уже исполнявшееся на первом фестивале Vivacello в Москве в 2008 году. Тогда сольные партии виолончелей исполняли Давид Герингас, Татьяна Васильева и Борис Андрианов, а оркестром АСО Московской филармонии дирижировал сам Кшиштоф Пендерецкий. На этот раз композитор не смог по состоянию здоровья выйти на сцену и слушал свое сочинение в зале. За пультом оркестра "Русская филармония" в последний момент его заменил ассистент польский маэстро Мацей Творек, а в сольном трио виолончелистов выступили Клаудио Бохоркес, Данжуло Ишизака (оба - Германия) и Чэнь Ибай (Китай). Как заметил пан Пендерецкий перед началом концерта, этот исполнительский состав исключительно хорош, поэтому он уверен, что его сочинение прозвучит в соответствии с его замыслом. Также маэстро добавил, что надеется в следующий раз снова приехать на Vivacello, он любит приезжать в нашу страну, где впервые побывал еще в 1966 году, потому что здесь самая лучшая публика. Эти слова подтвердились в зале "Зарядье", где московские зрители устроили композитору овацию стоя.

В прозвучавшем на открытии Concerto Grosso №1 Пендерецкого нет и следа от его авангардной экспериментальности раннего периода, но сохранилась авторская направленность на эмоциональное воздействие: это своего рода параллель Шостаковичу с его темой загнанного внутрь человеческого страдания. Именно в этом сосредоточенном на личном и тотальном человеческом переживании ключе и был исполнен Concerto Grosso №1 - строго и внятно, сдержанно по темпам, без обостренных звучностей и жестких динамических контрастов, объемно и масштабно. Три виолончели, хотя и выступали в качестве сольных, скорее вливались в оркестровый поток, не персонифицируясь ни в ансамбле, ни в общем движении партитуры. Но внутреннее напряжение звука в монологах виолончелей, напоминающих плач, было таково, что у Данжуло Ишизаки во время игры лопнула струна (музыкант вынужден был прямо по ходу исполнения быстро обменяться инструментом с концертмейстером виолончелей оркестра). Солисты играли в очень близкой манере, практически сливаясь по звуку, словно одна общая виолончель, со сдержанной страстью декламации, трудной и важной по смыслу. Траурное звучание оркестра сменялось быстрым маршем, отрывистыми штрихами и ударными, загадочными звуками маримбы и ксилофона. Оркестр набирал объем, в котором сольные виолончели практически растворялись, при этом были отчетливыми переклички сольной виолончели и скрипки в оркестре, отличные соло контрабаса, альта, гобоя. К финалу картина просветлилась волшебно красивым растянутым в темпе адажио трио виолончелей, замиравшим в мягком звучании оркестра, словно жизнь человека в потоке вечности, по сути философское резюме партитуры Пендерецкого.

На открытии прозвучало Concerto Grosso №1 Пендерецкого для трех виолончелей с оркестром

На открытии Vivacello прозвучал и не слишком часто попадающий сегодня в афишу концерт-рапсодия для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна. Его первым исполнителем был Мстислав Ростропович, сыгравший его в 1964 году в серии исторических концертов. На фестивале Vivacello концерт-рапсодию исполнил Нарек Ахназарян с аутентичным чувством стиля этой музыки, ее мелоса, орнаментальной виртуозности. У Ахназаряна эта музыкальная ткань звучала естественно, импровазицонно по духу, при этом в четкой ритмической фактуре, с глубокой, напряженной кантиленой. Хорошим партнером солисту был оркестр "Русская филамония" (дирижер - Дмитрий Филатов), слаженный и аккуратный по динамике.

Впечатляющим ансамбль солистов с оркестром получился в сочинении французского композитора Сэмюэля Струка Le Reve de Maya ("Мечта Майи"), исполненным в России впервые. В этом своего рода путешествии по музыкальным мирам солировали Борис Андрианов и баянист Николай Сивчук. Неожиданно созвучное соединение виолончели и баяна, тончайшая динамика ансамбля, где струнный звук буквально перетекал в баянный и наоборот. Оркестр перехватывал солистов, резкие смены ритма - все богатое по средствам фэнтези, сыгранное очень светло, прозрачно, с волшебным, воздушным, на грани касания, пианиссимо виолончели и баяна и яркой оркестровой фактурой. А открывать новую музыку и возможности для виолончели - в этом суть самого фестиваля Vivacello.

Справка "РГ"

Во флигеле "Руина" МУАР имени Щусева 12 ноября представят программу "Страдивари наших дней", где на инструментах, созданных современным мастером Габриэлем Джебраном Якубом по образцу виолончели Антонио Страдивари Gore-Booth 1710 года, прозвучит "Бахиана" Вила Лобоса и сочинения для виолончельных ансамблей.

Днем позднее в Малом зале консерватории пройдет премьера перформанса, посвященного инструменту, на котором играет Борис Андрианов, - виолончели работы знаменитого венецианского мастера Доменико Монтаньяны, создававшего уникальные инструменты три века назад. "Концерт для виолончели с характером" исполнят Борис Андрианов, Гай Джонстон (Великобритания) и актриса Татьяна Друбич.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"