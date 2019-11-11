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11.11.2019 14:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курс "Семьеведение" предложили включить в школьную программу

Текст: Виктор Девицын (Белград)
Панельную дискуссию "Молодежь и семья в современном мире: решения и практики", завершавшую VII форум программы "Святость материнства" в Белграде, советник генерального директора "Первого канала" и председатель попечительского совета телеканала "Победа" Александр Ильин начал с неутешительных статистических данных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Россия столкнулась с серьезным демографическим вызовом: четвертый год в стране наблюдается уменьшение населения. В 2019 году - минус 50 тысяч человек, - привел цифры Александр Ильин. - В связи с этим возникает вопрос: как молодым сохранить институт семьи? Неужели его пора в Красную книгу заносить? Неужели близка точка невозврата? Какие ответы есть на такой вызов, как снижение социализирующей роли семьи?

Фото: Из личного архива Юлии Графовой
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Первому ответить на эти вопросы Александр Ильин предложил председателю научного Совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства, доктору педагогических наук, профессору по общей психологии, председателю научного совета Российской академии образования, заслуженному деятелю науки РФ Артуру Реану.

По его словам, опросы старшеклассников показали, что в их шкале ценностей семейные занимают первое место.

- Более 70 процентов школьников возраста 14+ из восьми федеральных округов назвали семью главной ценностью, - привел результаты анкетирования ученый. - Но при этом есть статистика разводов: каждый второй брак распадается в течение 3-5 лет совместной жизни супругов. Их возраст к моменту развода составляет 25-29 лет. Одна из причин - отсутствие образцов, показывающих, как надо строить семью. Поэтому вместе с Фондом Андрея Первозванного мы задумались о введении в школьную программу курса "Семьеведение". Он, конечно, не сможет заменить социализирующую роль семьи, но даст молодым людям определенные знания.

Кстати, коллеги из Сербии и Китая тоже об этом говорили на круглых столах форума. Да, все понимают необходимость введения такого курса, но возникает вопрос: куда его вводить? Ведь дети в школе и так перегружены.

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
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- И что же? Сто лет будем ничего не делать? Может, есть смысл что-то из учебных программ изъять? - спрашивает Артур Реан. - Контрольные вопросы, которые есть в конце параграфов школьных учебников, мы задали студентам второго курса и получили от 0 до 3 процентов правильных ответов.

Ученый привел яркий пример. Вспомнить, что такое геосинклиналь (один из главных - наряду с платформой - тектонических элементов земной коры. - Прим.ред.), не смог никто из опрошенных (вопросы по профильным предметам не задавались обучающимся по соответствующей специальности). Значит, это знание, полученное в школе, не пригодилось в жизни, оно оказалось лишним.

Ранее председатель попечительского совета программы "Святость материнства" приводила ответы школьников, которые в одном из российских регионов уже изучают "Семьеведение": "Наконец в школьной программе появилось то, что точно пригодится в жизни".

Многие эксперты считают, что школьная программа может быть пересмотрена и, в частности, может быть рассмотрен вопрос о включении в той или иной форме учебного курса "Семьеведение".

- Что почерпнул по итогам VII форума программы "Святость материнства"? Укрепился в мысли, что надо действовать и внедрять курс "Семьеведение" в школьную программу. И мы все - Беларусь, Сербия и другие страны идем в этом направлении, хоть и разными темпами, - заключил Артур Реан. 

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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