Курс "Семьеведение" предложили включить в школьную программу

Панельную дискуссию "Молодежь и семья в современном мире: решения и практики", завершавшую VII форум программы "Святость материнства" в Белграде, советник генерального директора "Первого канала" и председатель попечительского совета телеканала "Победа" Александр Ильин начал с неутешительных статистических данных.

- Россия столкнулась с серьезным демографическим вызовом: четвертый год в стране наблюдается уменьшение населения. В 2019 году - минус 50 тысяч человек, - привел цифры Александр Ильин. - В связи с этим возникает вопрос: как молодым сохранить институт семьи? Неужели его пора в Красную книгу заносить? Неужели близка точка невозврата? Какие ответы есть на такой вызов, как снижение социализирующей роли семьи?

Первому ответить на эти вопросы Александр Ильин предложил председателю научного Совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства, доктору педагогических наук, профессору по общей психологии, председателю научного совета Российской академии образования, заслуженному деятелю науки РФ Артуру Реану.

По его словам, опросы старшеклассников показали, что в их шкале ценностей семейные занимают первое место.

- Более 70 процентов школьников возраста 14+ из восьми федеральных округов назвали семью главной ценностью, - привел результаты анкетирования ученый. - Но при этом есть статистика разводов: каждый второй брак распадается в течение 3-5 лет совместной жизни супругов. Их возраст к моменту развода составляет 25-29 лет. Одна из причин - отсутствие образцов, показывающих, как надо строить семью. Поэтому вместе с Фондом Андрея Первозванного мы задумались о введении в школьную программу курса "Семьеведение". Он, конечно, не сможет заменить социализирующую роль семьи, но даст молодым людям определенные знания.

Кстати, коллеги из Сербии и Китая тоже об этом говорили на круглых столах форума. Да, все понимают необходимость введения такого курса, но возникает вопрос: куда его вводить? Ведь дети в школе и так перегружены.

- И что же? Сто лет будем ничего не делать? Может, есть смысл что-то из учебных программ изъять? - спрашивает Артур Реан. - Контрольные вопросы, которые есть в конце параграфов школьных учебников, мы задали студентам второго курса и получили от 0 до 3 процентов правильных ответов.

Ученый привел яркий пример. Вспомнить, что такое геосинклиналь (один из главных - наряду с платформой - тектонических элементов земной коры. - Прим.ред.), не смог никто из опрошенных (вопросы по профильным предметам не задавались обучающимся по соответствующей специальности). Значит, это знание, полученное в школе, не пригодилось в жизни, оно оказалось лишним.

Ранее председатель попечительского совета программы "Святость материнства" приводила ответы школьников, которые в одном из российских регионов уже изучают "Семьеведение": "Наконец в школьной программе появилось то, что точно пригодится в жизни".

Многие эксперты считают, что школьная программа может быть пересмотрена и, в частности, может быть рассмотрен вопрос о включении в той или иной форме учебного курса "Семьеведение".

- Что почерпнул по итогам VII форума программы "Святость материнства"? Укрепился в мысли, что надо действовать и внедрять курс "Семьеведение" в школьную программу. И мы все - Беларусь, Сербия и другие страны идем в этом направлении, хоть и разными темпами, - заключил Артур Реан.