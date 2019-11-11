На форуме в Белграде выработали "рецепты" выживания семьи

Сейчас в регионах России и в других странах проходит множество форумов, но "Святость материнства" - единственный, где обсуждаются вопросы о семье и вырабатываются некоторые "рецепты" ее выживания. Такое мнение во время панельной дискуссии "Молодежь и семья в современном мире: решения и практики" на VII форуме программы "Святость материнства" высказал председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России Николай Ефимович.

- Я вырос в семье, в которой было восемь детей, - говорит он. - Тогда считалось, что гражданский брак - нечто из ряда вон выходящее. Еще несколько лет назад вопрос "надо ли сохранять традиционную семью?" вызвал бы смех. А сегодня это - серьезный вопрос! Стремительное развитие массовых коммуникаций приводит к тому, что молодые люди все больше погружаются в интернет и гаджеты, и именно оттуда берут пример для образа жизни.

В сетевом же информационном пространстве котируются вовсе не те идеалы, к которым молодежи следовало бы стремиться: там пропагандируются индивидуализм, культ наживы и потребления, нередко - насилие. Как отвлечь детей и подростков от этого негативного контента? Как найти правильную подачу темы о семейных ценностях в средствах массовой информации? Николай Ефимович попытался ответить на эти вопросы.

- СМИ принято ругать, но у них есть свои задачи, в том числе, связанные с коммерцией, - объясняет он. - Мы находимся в состоянии информационной войны: невозможно сохранить семью без традиций, но как приобщить к ним молодых людей?

Конечно, хотелось бы, чтобы юноши и девушки смотрели телевизор, а не гаджеты. Но тема традиционных семейных отношений, по убеждению Николая Ефимовича, не соберет аудиторию - она живо откликается на нечто "жареное".

- А мы живем во время рейтингов, - продолжает он. - Но зарабатывать рейтинг на "правильных" передачах тяжело - гораздо легче собрать аудиторию на скандале, проблемах. СМИ, к сожалению, не очень-то стремятся показывать положительный опыт.

Как привлечь зрителя на просмотр позитивного контента? Николай Ефимович не исключил, что для этого, возможно, потребуется создавать комиксы на тему счастливой семейной жизни в традиционном ее понимании.

- Мы же хотим, чтобы у наших детей была человеческая семья, поэтому надо больше и чаще показывать лучшие семейные практики, чтобы молодые люди могли видеть их и оценить собственные перспективы. Хорошо, что мы ставим эти вопросы, выходим в публичное пространство, - заключил Николай Ефимович.