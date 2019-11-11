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11.11.2019 22:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От Бурятии до Сахалина

В московское метро вернулся "Дальневосточный экспресс"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8012)
На кольцевую линию столичной подземки вновь вышел поезд "Дальневосточный экспресс". Яркий состав уже третий год знакомит пассажиров с регионами Дальнего Востока. В этом году поезд стал длиннее - к нему добавили вагоны, рассказывающие о Бурятии и Забайкалье. Прокатиться на необычном составе москвичи города и туристы смогут до мая.

Фотоколлажи с названием всех 11 регионов Дальнего Востока украшают поезд снаружи, а внутри пестрят историческими фактами и заметками о самых интересных местах. Из них москвичи, среди которых немало тех, кто дальше МКАД не выезжал, узнают, что Якутия - самый холодный из обжитых регионов планеты. Во всем мире нет места, где при столь низких температурах жили бы люди. Есть краткий рассказ и о Долине гейзеров, острове Русский, Курилах, амурском тигре и камчатском крабе. Словом, собрано все, чем славится самый восточный край России. Оценил красоту поезда перед его стартом из депо "Красная Пресня" вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: "Жители столицы обделены природой и мало с ней общаются, а лучших мест, чем на Дальнем Востоке, не найти. Поэтому пусть посмотрят, узнают об уникальной природе, культурных особенностях и подумают, что надо бы найти время и съездить на Дальний Восток, увидеть все своими глазами".

Прямо в дороге пассажиры "Дальневосточного экспресса" могут стать участниками призовой викторины

Запуск "Дальневосточного экспресса" стал уже доброй традицией, отметил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский. По его словам, и 2020 год не станет исключением. Он напомнил, что столичный метрополитен регулярно запускает тематические поезда совместно с разными регионами страны. Сейчас в метро радуют москвичей и туристов 18 тематических поездов, большинство из них ходят по Кольцевой линии. В среднем тематический поезд ходит по линии полгода, за это время его видят около 3 миллионов человек.

Фото: БЕЛТА
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Ждут пассажиров "Дальневосточного экспресса" и настоящие сюрпризы. Прямо в вагоне можно стать участником призовой викторины. Для этого нужно пройти по специальной ссылке, размещенной на каждой стене поезда и решить онлайн-квест. Счастливчиков наградят различными призами, в том числе - туристическими путевками в восточные регионы страны. Викторина открыта все время, пока поезд на линии, то есть полгода. Кроме того, в вагонах можно сделать целую серию красивых фотографий и селфи, для этого есть специальные зоны возле кабин машинистов. Еще больше узнать о далеком крае, дальневосточном гектаре, вакансиях в регионах можно и в центре Москвы, где со 2 по 14 декабря пройдут Дни Дальнего Востока в Москве. На Новом Арбате со 2 по 8 декабря развернется Дальневосточная ярмарка с морепродуктами, рыбой, чайными сборами из таежных ягод и трав - продуктов, которые не просто найти в обычных магазинах. Там же можно увидеть выступления национальных коллективов и принять участие в мастер-классах. С 12 по 14 декабря в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной пройдет ярмарка вакансий, музыкальный фестиваль "Двигай на Восток!" и гастрономический фест "Держи краба!".

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