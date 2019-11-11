Плодность человеческого рода за 60 лет уменьшилась вдвое

За последние 60 лет плодность человеческого рода уменьшилась в два раза: с 5 до 2,3. Об этом во время круглого стола "Современная молодая семья: проблемы репродуктивного здоровья и повышения рождаемости" форума "Святость материнства" в Белграде рассказал специалист по гинекологии и акушерству, профессор Dubrovnik International University Libertas Александар Любич.

По его словам, в Сербии этот показатель и вовсе ниже мирового - 1,5.

- Женщина у нас в течении жизни не будет иметь двух детей, что необходимо. Первая беременность сдвинулась на 10 лет. Все больше беременеют женщины в возрасте и из-за этого у них появляются осложнения. Это то, что нам "подарила" цивилизация, - сказал Любич.

Сейчас средний возраст его пациенток - 38 лет. Врач считает, что главная миссия его коллег - убедить людей думать о рождении ребенка в молодом возрасте, когда они физически и психически здоровы и специалисты не вмешиваются в течение беременности многочисленными тестами.

- Мать и отец должны быть здоровы. Это приведет к уменьшению осложнений. Я работаю в гинекологии и акушерстве 35 лет и могу сказать, что смертность женщин остается прежней, - прокомментировал Любич.

В свою очередь, специалист социальной медицины Центра популяризации здоровья в обществе и Института общественного здравоохранения "Доктор Милан Йованович Батут" Катарина Бабич считает, что о сексуальном и репродуктивном возрасте нужно думать в течении всей жизни.

Так, в Сербии четверть подростков начинают вести половую жизнь в 15-16 лет. И в этом возрасте они не думают о своем здоровье - презерватив во время первого секса используют около 64 процентов.

- У нас существует большая проблема в коммуникации с подростками. Мы должны понять, как будем общаться с ними в виду специфики их возраста. Они очень редко приходят проверить свое здоровье, - сказала Бабич.

К примеру, молодые девушки впервые посещают гинеколога в среднем в 16,5 лет. Это приводит еще и к осложнению диагностики инфекций, передающихся половым путем.

- Необходимо сексуальное образование. Его в нашей образовательной системе еще нет. Есть лишь система консультаций для молодежи, но поликлиника имеет право организовать такую консультацию лишь на семь тысяч молодых людей, - подытожила Бабич.