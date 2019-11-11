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11.11.2019 15:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семья Карич личным примером показала образец решения проблем демографии

Текст: Виктор Девицын (Белград)
В панельной дискуссии "Молодежь и семья в современном мире: решения и практики", завершавшей работу VII форума программы "Святость материнства" в Белграде, приняли участие эксперты, представляющие различные сферы знания и деятельности. Относительно демографических вызовов они высказали свое мнение, опирающееся как на их экспертный, так и личный опыт.
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Несмотря на то, что в Восточной Европе институт семьи поддерживается, более половины заключенных браков, согласно статистическим данным, распадается. Но есть примеры и крепких семейных союзов.

Так, Драгомир Карич, депутат Народной скупщины Республики Сербия, советник Фонда Карич родился в многодетной семье. У него самого четверо детей и тринадцать внуков.

- Дети рождаются не там, где царит материальное благополучие, а скорее наоборот, - считает Драгомир Карич. - Сегодня на Украине, в Сербии, России и других странах - везде есть средний класс. В семьях его представителей, как правило, по одному ребенку. Если бы возможно было растить по половинке сына или дочери - они бы только рады были этому.

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
На форуме в Белграде выработали "рецепты" выживания семьи

Самый младший ребенок у него родился сорок лет назад, тогда в Югославии первоклассники приходили в школу, не умея, как правило, ни читать, ни писать, ни считать.

- Сегодня условия изменились: дети идут в первый класс, получив основы знаний дома. Готовы ли учителя работать с такими детьми? - задается вопросом Драгомир Карич.

Вопрос совсем не праздный, поскольку темы несовершенства образовательных программ и квалификации педагогов на форуме обсуждались на многих круглых столах. Что же касается демографии, то Драгомир Карич отметил: семьи, в которых воспитываются по трое и больше детей, получат серьезную помощь - с 2020 года на их поддержку в бюджете Сербии ежегодно планируется закладывать не менее 300 миллионов евро.

- И это очень своевременная мера, - подчеркнул Драгомир Карич. - Последние десять лет в демографическом плане мы не можем выйти даже на ноль - все время наблюдается падение.

Чтобы остановить его, Драгомир порекомендовал следовать его примеру.

- Двое детей в семье - просто репродукция, надо, чтобы было четыре, - сказал он. - Иначе, какой пример вы подадите своим сыновьям и дочерям? Нелегко убеждать их стать многодетными, если у самого только один ребенок.

Миланка Карич, основатель и почетный председатель Фонда Карич, тоже придерживается точки зрения, что детей в семье должно быть много.

- Горжусь тем, что я - мать четверых детей и бабушка пяти внуков. В следующем году родятся еще двое!

Кстати

Драгомир и Миланка Карич поблагодарили Фонд Андрея Первозванного за сотрудничество в совместной организации форума в Белграде. "Спасибо за доверие Фонду Андрея Первозванного и лично Наталье и Владимиру Якуниным", - сказал Драгомир Карич.

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