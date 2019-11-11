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11.11.2019 15:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученый: бесплодие лечится и об этом нужно рассказывать

Текст: Яна Шамаева (Белград)
Многие современные подростки и люди старшего поколения не знают, что такое искусственное оплодотворение. Об этом во время круглого стола "Современная молодая семья: проблемы репродуктивного здоровья и повышения рождаемости" форума "Святость материнства" в Белграде рассказала председатель сербской ассоциации "Шанс для родительства" Сандра Йованович.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, с проблемой зачатия ребенка в Сербии сталкивается каждая пятая пара. Это было и раньше, но современная медицина нашла методы, с помощью которых можно забеременеть, успешно выносить и родить здорового малыша, и парам нужно об этом рассказывать. Йованович напомнила: первое искусственное оплодотворение сделали женщине, у которой не было маточных труб.

- К бесплодию приводят разные медицинские индикаторы, одна из причин - болезни органов репродуктивной системы мужчины или женщины, а также заболевания, передающиеся половым путем. Нужно больше рассказывать о здоровом образе жизни и способах вылечить бесплодие, - считает Йованович.

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
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По ее мнению, еще одной причиной невозможности завести ребенка естественным путем может стать откладывание беременности. Люди знают, что есть биологические часы, но не понимают, как они работают. Дело в том, что с возрастом яйцеклетки тоже стареют, соответственно количество шансов зачать ребенка снижается.

- У мужчин тоже есть биологические часы. После 45 лет им сложно оплодотворить женщину. Они очень тяжело это воспринимают. А когда ставится диагноз бесплодие, и вовсе перестают чувствовать себя мужчинами. То же самое происходит и с женщинами, - прокомментировала Йованович.

Она также добавила, что пары, которые не могут зачать ребенка, сталкиваются с дискриминацией. Общество считает, что семья - это люди, имеющие детей, а с этим нужно бороться.

- Бесплодие не должно быть постыдным. Я борюсь за то, чтобы такой дискриминации было меньше. Мы должны сталкиваться с этой проблемой так, чтобы в итоге получить то, чего хотели, а это ребенок, - подытожила Сандра Йованович.

Отсутствие знаний о возможностях лечить бесплодие - не единственная причина снижения рождаемости в России и странах Европы. Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по делам молодежи, Епископ Истринский Серафим считает, что молодые люди не торопятся вступать в брак, потому что есть культ успешности. Они хотят сначала получить образование, перспективную работу, купить квартиру и только потом создать семью.

- Эта потребительская идея стала нормой для мужчин и для женщин. Выполнить все пункты плана многие смогут к 40 годам, а многие не смогут и вовсе. Что же тогда будет? Такой переход к поздней рождаемости - это маркер глобализации, когда человека программирует окружающая среда, когда ему говорят что и как делать, затмевая в нем собственные суждения, - прокомментировал Епископ Истринский Серафим.

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