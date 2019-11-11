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11.11.2019 16:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Белграде завершил работу форум программы "Святость материнства"

Текст: Виктор Девицын (Белград)
Панельная дискуссия "Молодежь и семья в современном мире: решения и практики" стала финальным аккордом VII форума программы "Святость материнства", прошедшего в сербском Белграде. Форум собрал более 400 участников из России и Беларуси, Китая и Казахстана, Ирана и других стран.
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Панельная дискуссия стала своего рода подведением итогов работы многочисленных круглых столов, на которых красной нитью прошла тема сохранения института традиционной семьи в современных условиях.

В частности, на дискуссии прозвучала мысль о том, что страны с более крепкими семейными связями характеризуются и более высоким уровнем счастья, нежели экономически развитые страны. Вот что говорит по этому поводу Софья Ляликова, ведущий аналитик социологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова:

Фото: iStock
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- Что на что влияет - экономика на семью или наоборот? Ценности со временем меняются. Если раньше семья служила оплотом для человека, то сегодня экономическая гонка поставила развитые страны на грань выживания. "Какая семья? - задают себе вопрос молодые люди. Карьера!" Высокий уровень благосостояния не даст, к сожалению, роста рождаемости. Прогнозы неутешительные. Интегрированный подход к проблеме, как это происходит на форумах программы "Святость материнства", может дать ответы на возникающие вопросы.

Даниела Стайкович, дефектолог, директор детского приюта в Белграде, считает, что стремление представительниц прекрасного пола к равноправию с мужчинами тоже нанесло удар по семейным отношениям.

- Мы - поколение из 1970-х, - говорит она. - Это годы расцвета эмансипации, время, когда для женщин стало важным выстраивание карьеры. Поэтому в прошлом веке я считала, что два ребенка в семье - достаточно. Сейчас думаю не так. Предыдущие поколения знали, как воспитать детей: папы-мамы должны с ними проводить времени как можно больше, причем без гаджетов и телевидения.

Подводя итоги VII форума программы "Святость материнства", Александр Ильин, советник генерального директора "Первого канала", председатель попечительского совета телеканала "Победа" и модератор панельной дискуссии, задал риторический вопрос:

- Не пора ли нашим странам объединиться и создать международный комитет спасения института семьи?

Кстати

Наталья Якунина, председатель попечительского совета "Святости материнства" поблагодарила Фонд Карич, а также лично Драгомира и Миланку Карич за гостеприимство и высокую организацию форума.

- Прошу участников форума стать миссионерами и донести идеи продолжения рода до всех людей, - обратилась Наталья Якунина к собравшимся. - Надеюсь, что благодаря нашим встречам и вниманию к теме деторождения нам удастся переломить негативные тенденции в демографии. По итогам форума в Белграде мы издадим сборник выступлений его участников и опубликуем статьи на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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