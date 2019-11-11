Известно, что Шварев находится в Латвии. По решению суда он объявлен в международный розыск. По утверждению адвоката Игоря Бушманова, его подзащитный не скрывает своего местонахождения.

По данным следствия, Шварев обвиняется по двум статьям УК РФ. В вымогательстве и создании организованной преступной группы, а также в клевете. Если первое обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, то второе - либо в виде штрафа в размере до 5 млн рублей, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов.

Как следует из обвинения, Шварев, совместно с неким Алишером Абдуллаевым с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности бизнесмена Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений. Данные сведения, установили в полиции, не соответствуют действительности и наносят моральный вред.

Кроме того, по данным следствия, с октября прошлого года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими, пока не установленными лицами разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, а именно обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и других криминальных действиях.

На требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию Шварев и Абдуллаев якобы потребовали передать им 50 тысяч долларов.