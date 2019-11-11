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11.11.2019 04:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам заключения за растрату

Текст: Ольга Журман

Военный суд Тихоокеанского флота огласил приговор экс-ректору Дальневосточного федерального университета Сергею Иванцу. Он получил семь лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Наложен арест и на имущество бывшего ректора - автомобиль BMW и две квартиры.

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Сергей Иванец обвинялся в растрате бюджетных средств. Уголовное дело расследовалось с 2016 года. Кроме экс-ректора по нему проходили еще пять человек.

В 2011 году вуз заключил контракт с ООО "Современный университет" на создание информационно-технической системы, которая должна была максимально автоматизировать услуги университета и кампуса. Третий этап работ выполнен не было, но экс-ректор дал указание изготовить и подписать акты приемки работ. Бухгалтерия вуза перечислила на счет исполнителя 20 миллионов рублей.

Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью. Бывший проректор Алексей Цхе получил три года условно, экс-проректор Виктор Атаманюк - четыре года условно, экс-проректор Игорь Сиротин - два года условно. Сотрудники ООО "Современный университет" Сергей Карлявин и Никита Смуров - 4,5 года исправительной колонии общего режима и 3,5 года условно соответственно. Суд постановил взыскать с Иванца, Атаманюка, Цхе и Сиротина свыше 17 миллионов рублей ущерба.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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