В Минздраве назвали самый пьющий регион России

Россия заняла седьмое место по потреблению "спиртного" согласно данным ОЭСР. И это хороший тренд, считает замминистра здравоохранения России Олег Салагай, поскольку реально люди в России стали меньше пить.

"Эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки", - сказал он. И уточнил, что в прошлом году россияне выпили 9,3 литра "горячительного" на человека.

Ранее замминистра сообщал, что за 2003-2017 годы смертность от алкогольных отравлений стала меньше в нашей стране на 70 процентов, от алкогольных заболеваний печени снизилась более чем на 20 процентов, а число алкогольных психозов упало на 80 процентов.

Самым пьющим федеральным округом России является Дальневосточный, меньше всего "употребляют" - в Северо-Кавказском.