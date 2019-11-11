На судебном заседании по делу о жестоком убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко историку и доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по части 1 статьи 105 (убийство). Суд решил избрать ему меру пресечения по 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО "Кресты".

Напомним, трагедия произошла 7 октября. А день спустя полиция помогла выбраться из реки Мойки нетрезвому мужчине. В рюкзаке, который тот старался утопить, были обнаружены отчлененные женские руки и травматический пистолет. В квартире мужчины, который оказался 63-летним Олегом Соколовым, доцентом Института истории Санкт-Петербургского университета, была обнаружена голова, предположительно принадлежавшая 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, которую связывали с доцентом и общая научная работа, и увлечение реконструкцией времен наполеоновских войн, и личные отношения. Остальные части тела он успел утопить в Мойке. Днем 11 ноября водолазы обнаружили туловище убитой в реке Екатерингофке.

По данным питерских СМИ, убитая выпускница СПбГУ хотела расстаться с историком и переехать в Москву. Также стало известно, что после убийства Соколов два дня выбрасывал из квартиры куски тела. Накануне преступления с потерпевшей разговаривал ее брат, которому она сообщила, что хочет уйти от Соколова.

Сам Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, версия защиты строится на том, что он действовал под "сильным фактором", то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта. Родители Ещенко раскритиковали это заявление. Не исключено, что защита попытается смягчить срок Соколову и добиться переквалификации дела на "убийство в состоянии аффекта".

Когда следователь давал пояснения к ходатайству о заключении под стражу, Соколов уткнулся головой в сложенные руки, а потом начал буквально метаться по клетке и рыдать.

Защита Соколова пытается добиться переквалификации дела на "убийство в состоянии аффекта"

В Петербурге уже начался сбор подписей под петицией, адресованной руководству страны, Генпрокуратуре, Следственному комитету, министерству образования. Более 7000 человек требуют незамедлительно отстранить от занимаемых должностей ректора СПбГУ Николая Кропачева, директора Института истории СПбГУ Абдуллу Даудова, а также заместителей ректора, отвечающих за безопасность. Содержится в петиции и требование привлечь к ответственности должностных лиц из отделения полиции, которые без должного внимания отнеслись к заявлению бывшей студентки об избиении ее Соколовым.

Трагедия получила широкий общественный резонанс, и ее прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это преступление "чудовищным актом безумия", заверил, что оно будет расследовано. "Безусловно, это чудовищное преступление, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом. Мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля.

Остается добавить, что Санкт-Петербургский университет распространил официальный комментарий. В нем, в частности, сказано, что в учебном заведении шокированы чудовищным преступлением. В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен.