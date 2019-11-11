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11.11.2019 14:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле назвали актом безумия убийство выпускницы СПбГУ

Текст: Кира Латухина

Чистым сумасшествием и чудовищным актом безумия назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убийство выпускницы СПбГУ в Санкт-Петербурге, в котором подозревают профессора вуза Олега Соколова.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины его, и так далее будут установлены в ходе следствия, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия".

Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека

"В таких ситуациях, когда все очень похоже на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы... с другой стороны, опять же, это определит следствие и суд", - ответил Песков на вопрос о том, будет ли привлечен к ответственности менеджмент учебного заведения.

На вопрос, знает ли президент об этом событии, представитель Кремля ответил: "Безусловно".

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