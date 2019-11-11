Стали известны подробности прорыва сетей на заводе "Балтика"

К месту прорыва магистрального паровода у завода пивоваренной компании "Балтика" на севере Петербурга съезжаются машины экстренных служб.

Как сообщает пресс-служба "Балтики", на месте уже работают полицейские, пожарные подразделения и ГУП "ТЭК", компании, которая обслуживает сети.

Напомним, два часа назад возле завода компании в промзоне Парнас прорвало магистральный паропровод. В компании отмечают, что пострадали два человека, угрозы их жизни и здоровью нет, сама теплотрасса перекрыта, но завод работает в обычном режиме.

При прорыве обломки асфальта полетели в здание завода. Ущерб, как говорят в компании, незначительный.

Но значительное количество обломков упали на автомобили петербуржцев, припаркованные недалеко от проходной.