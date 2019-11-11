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11.11.2019 08:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каких регионах РФ лучше всего знают английский язык

Текст: Ксения Колесникова
Среди российских городов лучше всего знают английский язык жители Санкт-Петербурга. А вот среди регионов в лидеры неожиданно вырвалась Челябинская область. В целом Россия находится на 48 месте из 100 в мировом рейтинге владения английским языком. Таковы результаты исследования EF Education First, в котором участвовало 2,3 миллиона респондентов из 100 стран. Участникам предлагался стандартный международный тест на знание лексики и грамматики языка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итог? Из городов лучшие результаты у Санкт-Петербурга (средний тестовый балл - 54,94), Москвы (53,86), Екатеринбурга (52,47), Владивостока (52,21) и Казани (50,44).

Среди регионов в лидерах - Челябинская (54,28), Тульская (54,16), Московская (53,04), Нижегородская (53,03) и Ярославская (52,86) области.

Почему именно Челябинская область? А не, к примеру, Московская?

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"В прошедшем году в Челябинской области прошла череда образовательных акций, поднявших интерес к изучению иностранных языков. Кроме того, в регионе были выделены дополнительные бюджетные средства на развитие языковых площадок и сообществ для совместного изучения английского. Эти факторы позволили области обогнать другие регионы, - говорит директор EF English First Russia Ирина Эддайра. - Свою роль сыграли и традиционные образовательные институты: например, Челябинский государственный университет со специальными программами подготовки для абитуриентов и работающих взрослых для повышения квалификации. Кроме того, предмет выходит на уровень основного: в 2022 году ЕГЭ по английскому станет обязательным в российских школах, с 2020 года ряд регионов будет сдавать его в пробном режиме. Это меняет отношение к предмету как для региональных учителей, так и для учеников".

Что еще интересного показало исследование? Лучше всего в мире английский язык (как неродной) знают в Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании и Сингапуре. Хуже всего - в Кот-д'Ивуаре, Саудовской Аравии, Киргизии... Россия находится где-то посередине.

По данным отчета, женщины знают английский язык лучше мужчин как в России, так и во всех странах Европы. Но по сравнению с прошлым годом, этот разрыв значительно сократился - с трех баллов разницы до менее чем одного балла. Самый высокий уровень владения языком показывают люди 26-30 лет - и здесь ситуация также одинакова и для России, и для остальных стран Европы.

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