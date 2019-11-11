Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году

Аэропорт Бельбек под Севастополем примет первых пассажиров в 2021 году, но новый аэровокзальный комплекс не следует рассматривать как рыночного конкурента новому терминалу международного аэропорта Симферополь. Об этом в прямом эфире программы "Линии" на радио "Крым" заявил гендиректор международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.

- Сейчас идет проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений в гражданской части аэродрома, эти проекты в активной фазе в соответствии с поручениями правительства РФ, - уточнил Плаксин. - Там будет сектор деловой авиации и сектор специальных рейсов. В этом году проектирование должно закончиться, после чего в следующем году начнутся строительно-монтажные работы. Я думаю, в 2021 году аэропорт примет первых пассажиров.

Первым полетам пассажирских лайнеров будет предшествовать процедура ввода комплекса в эксплуатацию, пробных облетов и получение необходимых разрешений для всех участников проекта (включая правительство Севастополя, Росавиацию и министерство обороны РФ). Это займет определенное время.

- Нам удалось синхронизировать все проекты и сейчас комфортно работать со всеми участниками процесса, все активно включились. Уверен, что в 2021 году мы получим еще один сегмент развития авиационной составляющей Республики Крым, - сказал Плаксин.

При этом он считает, что севастопольский и симферопольский аэровокзалы будут работать в своих нишах и взаимно дополнять друг друга. Также прорабатывается вопрос строительства прямой железнодорожной ветки из аэропорта Симферополь до Севастополя.

- Мастер-план предусматривает железнодорожный подход к новому терминалу в Симферополе, - уточнил Плаксин. - И если этот проект состоится, мы будем только рады улучшению транспортной доступности аэропорта.

За весенне-летний период навигации 2019 года аэропорт Симферополь обслужил 4,1 миллиона пассажиров. По сравнению с показателями 2018 года пассажиропоток вырос на 40,4 тысячи человек. Пик пассажиропотока пришелся на 10 августа, когда через аэропорт прошли более 34 тысячи пассажиров.

Справка "РГ"

Строительство гражданского сектора аэропорта Бельбек запланировано федеральной целевой программой развития Республики Крым и Севастополя с расходами в сумме 1,7 миллиарда рублей. Он станет филиалом международного аэропорта Симферополь, принимающим литерные рейсы и бизнес-авиацию. Планируется построить здание площадью 500 квадратных метров с одним выходом на посадку. Терминал будет работать с 1 мая по 30 сентября и принимать в часы-пик два рейса.

В то же время в ноябре 2018 года военные строители досрочно завершили строительство первой очереди аэродрома Бельбек: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, пяти рулежных дорожек и семи мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.