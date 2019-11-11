Новости

Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом 13:15
В московском метро пассажир погиб под поездом 13:15
Найдена записка погибшей в Москве женщины 13:14
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 13:06
В Минздраве назвали самый пьющий регион России 13:00
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины 13:00
В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ 12:59
В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей 12:55
Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси 12:53
Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест 12:49
Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи 12:43
Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник 12:40
Путин возмутился воровством на космодроме Восточный 12:38
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу 12:32
Путин сделал прививку от гриппа 12:28
В горах Крыма упал парапланерист 12:22
Под Брянском загорелся локомотив поезда Москва - Киев 12:20
В Карелии на автодороге перевернулся бензовоз 12:18
Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году 12:13
В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ 12:12
Названы лучшие города России для жизни с детьми 12:11
Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах 12:07
В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте" 11:59
Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe 11:54
В Дагестане произошел пожар в школе 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Аэропорт Бельбек под Севастополем примет первых пассажиров в 2021 году, но новый аэровокзальный комплекс не следует рассматривать как рыночного конкурента новому терминалу международного аэропорта Симферополь. Об этом в прямом эфире программы "Линии" на радио "Крым" заявил гендиректор международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.

- Сейчас идет проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений в гражданской части аэродрома, эти проекты в активной фазе в соответствии с поручениями правительства РФ, - уточнил Плаксин. - Там будет сектор деловой авиации и сектор специальных рейсов. В этом году проектирование должно закончиться, после чего в следующем году начнутся строительно-монтажные работы. Я думаю, в 2021 году аэропорт примет первых пассажиров.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В аэропорту Симферополя построят новые рулежные дорожки и перрон

Первым полетам пассажирских лайнеров будет предшествовать процедура ввода комплекса в эксплуатацию, пробных облетов и получение необходимых разрешений для всех участников проекта (включая правительство Севастополя, Росавиацию и министерство обороны РФ). Это займет определенное время.

- Нам удалось синхронизировать все проекты и сейчас комфортно работать со всеми участниками процесса, все активно включились. Уверен, что в 2021 году мы получим еще один сегмент развития авиационной составляющей Республики Крым, - сказал Плаксин.

При этом он считает, что севастопольский и симферопольский аэровокзалы будут работать в своих нишах и взаимно дополнять друг друга. Также прорабатывается вопрос строительства прямой железнодорожной ветки из аэропорта Симферополь до Севастополя.

- Мастер-план предусматривает железнодорожный подход к новому терминалу в Симферополе, - уточнил Плаксин. - И если этот проект состоится, мы будем только рады улучшению транспортной доступности аэропорта.

За весенне-летний период навигации 2019 года аэропорт Симферополь обслужил 4,1 миллиона пассажиров. По сравнению с показателями 2018 года пассажиропоток вырос на 40,4 тысячи человек. Пик пассажиропотока пришелся на 10 августа, когда через аэропорт прошли более 34 тысячи пассажиров.

Справка "РГ"

Строительство гражданского сектора аэропорта Бельбек запланировано федеральной целевой программой развития Республики Крым и Севастополя с расходами в сумме 1,7 миллиарда рублей. Он станет филиалом международного аэропорта Симферополь, принимающим литерные рейсы и бизнес-авиацию. Планируется построить здание площадью 500 квадратных метров с одним выходом на посадку. Терминал будет работать с 1 мая по 30 сентября и принимать в часы-пик два рейса.

В то же время в ноябре 2018 года военные строители досрочно завершили строительство первой очереди аэродрома Бельбек: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, пяти рулежных дорожек и семи мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Симферополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин возмутился воровством на космодроме Восточный
Минтруд расширит программу обучения женщин
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь