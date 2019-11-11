После обкатки в Челябинске инновационный трамвай вернули изготовителю

Новый трехсекционный низкопольный трамвай модели 71-633, доставленный в Челябинск для проведения ходовых испытаний, отправлен обратно производителю. Эту информацию "РГ" подтвердили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

- Вагон прошёл ряд тестовых испытаний, результатом которых стало понимание, что пассажиропотока может не хватить для загрузки нового, более вместимого, чем прежние модели, трамвая, - сообщила руководитель группы по связям с общественностью УКВЗ Наталья Шкерина.

По словам представителя предприятия, дорожная инфраструктура Челябинска, необходимая для безаварийной эксплуатации новинки, также не идеальна, она недостаточно приспособлена для эксплуатации вагонов европейского типа.

Ранее сообщалось, что в первый свой рабочий день в Челябинске вагон УКВЗ сломался и был отбуксирован в трамвайное депо, где ожидал ремонта. При выезде специалистов завода-производителя на ЧелябГЭТ была выявлена причина поломки - выход из строя автоматического выключателя.

Производителем были заказаны новые запчасти, поставка которых по договору осуществлялась в течение 15 дней. После их установки нагрузочные испытания возобновились. Однако на каких маршрутах происходило определение экономической эффективности пассажиропотока, на заводе не конкретизировали. В областном центре же работающим вагон больше замечен не был.

"Наше предприятие готово удовлетворить потребности российских городов в приобретении новых экологически чистых инновационных трамваев, в том числе и вагонами серии 71-633", - ответили на УКВЗ в ответ на запрос "Российской газеты".

Однако будут ли в ближайшее время продолжены испытания в Челябинске, и каковы перспективы приобретения городом новых вагонов, не уточнили.