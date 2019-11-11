Новости

Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Боливии 05:27
Трое детей пострадали при пожаре в Петропавловске-Камчатском 04:57
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США 04:38
В соцсетях опубликовано видео рыбы с "человеческим лицом" 04:30
Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам заключения за растрату 04:23
Из-за пожаров в двух штатах на востоке Австралии объявлен режим ЧС 03:50
Ряд стран выступил в поддержку Эво Моралеса 03:45
При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек 03:14
Вашингтон не намерен вечно помогать Украине 02:48
Финские почтальоны отказались работать днем 02:11
В Ираке итальянские военные получили ранения в результате взрыва 01:56
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией 01:36
При минометных обстрелах Алеппо погиб ребенок 01:23
Крыховяк получил сотрясение мозга в матче против "Краснодара" 00:38
Президент Боливии Моралес подал в отставку 00:24
Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 00:01
Стали известны предварительные результаты выборов в Испании 10.11.2019
СМИ: Убитая аспирантка СПбГУ погибла от огнестрельного ранения. 10.11.2019
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп 10.11.2019
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи 10.11.2019
Сильный пожар обнаружен в горах Абхазии 10.11.2019
Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере 10.11.2019
МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы 10.11.2019
Известный историк признался в убийстве аспирантки 10.11.2019
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП под Курском 10.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 04:38
Рубрика: Власть

Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Россия не будет выходить из Договора по открытому небу, если такой шаг предпримут Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, в Москве не уверены, что Вашингтон намерен покинуть соглашение. Однако готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией

Россия считает Договор по открытому небу важным элементом, который особенно стабилизирует многие процессы. "Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально", - цитируют "Известия" дипломата. Рябков выразил надежду, что США все же останутся участниками договора.

По мнению ряда экспертов, опрошенных изданием, с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны. Принципиальным станет вопрос, как в данном случае будут действовать европейские союзники Вашингтона.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу. Он также отметил, что решения Вашингтона о выходе из любых обязательных для них договоренностей - это удар по международной безопасности. Американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века, поэтому заявление о выходе США из Договора по открытому небу не стало для России большим сюрпризом, отметил Ермаков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба". В конце октября этого года стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ, подтверждающий намерение Вашингтона выйти из этого договора.

Власть Безопасность Армия Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вашингтон не намерен вечно помогать Украине
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском