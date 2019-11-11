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Рубрика: Власть

Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией

В период с 11 по 15 ноября группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Греции в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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По его словам, полет будет выполняться с аэродрома Анхиалос на российском самолете наблюдения Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Ранее в ноябре российские военные осуществили наблюдательные полеты над территориями Германии и Италии. Маршруты подобных полетов всегда согласованы с наблюдаемыми сторонами, а на борту присутствуют специалисты этих стран.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

Власть Безопасность Армия В мире Европа Греция
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