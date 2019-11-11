На этой неделе болгарская примадонна Соня Йончева даст концерт "Пуччини-гала", "Виртуозы Москвы" и Айгуль Ахметшина выступят под сводами Новой Третьяковки, а барабанный гуру Стив Гэдд и его грэмминосное трио сыграет чрезвычайно душевный и страстный джаз.

Кто играет: Соня Йончева и Марин Йончев в сопровождении Госоркестра России (дирижер Диего Матеус).

Что играет: Дж. Пуччини - арии из опер "Мадам Баттерфляй", "Богема", "Манон Леско", "Виллисы", "Тоска", "Сестра Анджелика", "Мадам Баттерфляй".

Почему идти: Соню Йончеву называют "лучшей Травиатой со времен Марии Каллас". Однако в Москве одна из самых харизматичных звезд мировой оперной сцены будет петь вовсе не Верди, а Пуччини. Что тоже хорошо - ведь сами итальянцы считают Йончеву блестящим интерпретатором главного представителя "веризма". Тем более интересно, что партнером болгарской дивы выступит ее брат Марин, известный у себя на родине и как классический исполнитель, и как рок-певец.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 13 ноября; 1 500 - 8 000 руб.

Фото: "ТФонд"

Кто играет: Айгуль Ахметшина и Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова.

Что играет: В.А. Моцарт - Дивертисмент № 3, К. Дебюсси - "Лунный свет", Ж. Бизе - Хабанера, сегидилья, цыганская песня из оперы "Кармен", Э. Григ - Две элегические мелодии, К. Сен-Сан - Ария Далилы из оперы "Самсон и Далила", П. Чайковский - Серенада для струнных.

Почему идти: На концерте в рамках "Т Фестиваля" выступит камерный оркестр "Виртуозы Москвы", некогда объединивший под руководством Владимира Спивакова лучших музыкантов столицы. И хотя за 40 лет коллектив значительно обновился, дирижерская палочка, подаренная Спивакову его учителем Леонардом Бернстайном, по-прежнему указывает верный путь. В сопровождении "Виртуозов" выступит молодая, но уже титулованная дива Айгуль Ахметшина, чье хрустальное меццо воспарит под сводами Новой Третьяковки в окружении полотен Дейнеки и Пименова.

Где, когда, сколько: ГТГ на Крымском Валу; 16 ноября; 6 000 руб.

Фото: ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT

Кто играет: Трио Бличер Хэммер Гэдд.

Что играет: Джаз, фьюжн.

Почему идти: Американский барабанщик Стив Гэдд за свою долгую карьеру был востребован самыми великими музыкантами - от Чика Кориа до Пола Маккартни. Спору нет, играет барабанный гуру так, что публика следит за его палочками, открыв рот. Но и состав, с которым Гэдд приедет в Москву, тоже отменный - саксофонист Майкл Бличер и кудесник хаммонд-органа Дэн Хэммер обеспечивают то, чего от них и ждешь - "безупречное мастерство и гипнотическое искусство в совершенном диалоге", как пишет об этом супертрио музыкальная пресса. Лучше и не скажешь.

Где, когда, сколько: Джаз-клуб Алексея Козлова; 14 ноября; 5 000 - 10 000 руб.; Московский международный Дом музыки; 16 ноября; 1800 - 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижеры Гурген Петросян, Сергей Акимов, Антон Шабуров, Дмитрий Матвиенко), солисты Иван Рудин, Андрей Гугнин, Константин Емельянов, Алексей Мельников, Вадим Руденко.

Что играет: С. Рахманинов - Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1 - 4, Рапсодия на тему Паганини.

Почему идти: После прошлогоднего успеха "Бах-марафона" продюсеры концертного зала "Зарядье" снова выводят на длинную дистанцию (на сей раз "рахманиновскую") молодых и талантливых музыкантов. Кто-то уже заслужил себе громкое имя, другие еще на пути к вершине; тем интереснее наблюдать за становлением их карьеры. Меганасыщенная программа - за один день будут исполнены все фортепианные концерты плюс Рапсодия на тему Паганини! - даст возможность в самые короткие сроки еще раз взглянуть на творчество великого русского композитора - глазами нового поколения исполнителей.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 16 ноября (начало в 14.00, 17.00 и 20.00); 300 - 1 800 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга.

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфония № 7, П. Чайковский - Симфония № 4.

Почему идти: У меломанов, сколько-нибудь разбирающихся в исполнительском искусстве, язык не повернется назвать Новосибирский академический симфонический оркестр "провинциальным". Выпестованный легендарным Арнольдом Кацем, этот коллектив всегда занимал важнейшее место на музыкальной карте страны. С назначением два года назад главным дирижером Томаса Зандерлинга, статус оркестра стал еще выше - да и мастерства, артистизма, виртуозности тоже прибавилось. В чем москвичам и предстоит убедиться на примере симфонических хитов Бетховена Чайковского.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 15 ноября; 600 - 1 500 руб.