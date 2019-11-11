Как сообщил во время заседания суда в понедельник следователь, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых завершено. Однако, по его мнению, находясь на свободе, они могут скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Сами обвиняемые и их защитники согласились с продлением меры пресечения. Правда, сам Пирумов попросил суд разрешить ему посещать два раза в неделю храм и гулять один раз в день. А также попросил разрешение обвенчаться в храме со своей женой. Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Пирумову и Колесникову на три месяца, то есть до 16 февраля.

В то же время бывшему чиновнику отказали в его просьбах на прогулки и посещение церковных служб. Пирумову и Колесникову предъявлены обвинения в мошенничестве, создании преступного сообщества и отмывании денег. В прошлом году экс-чиновник был арестован по обвинению в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной этого года ему также добавили обвинение в организации преступного сообщества. До этого бывший замминистра культуры уже был осужден по так называемому "делу реставраторов". Его признали виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества.